Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso
Amistoso marca a estreia de Hulk no Tricolor
Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório durante a pausa para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube).
Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
O Fluminense aproveita a intertemporada para manter o ritmo antes da retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Luis Zubeldía volta a campo oficialmente no dia 17 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada da competição. O Tricolor ocupa a terceira colocação, três pontos atrás do Flamengo e dez do líder Palmeiras. A principal atração do amistoso deve ser a estreia do atacante Hulk, novo reforço do clube.
O Nova Iguaçu, por sua vez, utiliza o duelo como preparação para as oitavas de final da Copa Rio. A equipe de Felipe Conceição foi eliminada na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e encara o América no próximo dia 15.
Tudo sobre o jogo entre Fluminense x Nova Iguaçu (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Fluminense 🆚 Nova Iguaçu
Amistoso
📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🟢 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy.
🟠⚪ Nova Iguaçu (Técnico: Felipe Conceição)
Mota; Daniel Zavoli, Rian Pereira, Augusto Guse e Davi; Kauã Santos, João Paulo e Lucas Cruz; Alexandre, Leonardo e Iago.
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