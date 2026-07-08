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Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir e prováveis escalações para o amistoso

Amistoso marca a estreia de Hulk no Tricolor

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:06
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Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)
Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)

Fluminense e Nova Iguaçu se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório durante a pausa para a Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube).

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    • Ficha do jogo

    Escudo do Fluminense
    FLU
    nova-iguacu-brasao
    NIG
    AMISTOSO
    Data e Hora
    08/07/2026 - 20h30
    Local
    Maracanã
    Árbitro
    Onde assistir
    SporTV, Premiere e GETV (YouTube)

    Como chegam as equipes para o jogo?

    O Fluminense aproveita a intertemporada para manter o ritmo antes da retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Luis Zubeldía volta a campo oficialmente no dia 17 de julho, contra o Red Bull Bragantino, pela 19ª rodada da competição. O Tricolor ocupa a terceira colocação, três pontos atrás do Flamengo e dez do líder Palmeiras. A principal atração do amistoso deve ser a estreia do atacante Hulk, novo reforço do clube.

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    O Nova Iguaçu, por sua vez, utiliza o duelo como preparação para as oitavas de final da Copa Rio. A equipe de Felipe Conceição foi eliminada na fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro e encara o América no próximo dia 15.

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    • Tudo sobre o jogo entre Fluminense x Nova Iguaçu (onde assistir, horário, escalações e local):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Fluminense 🆚 Nova Iguaçu

    Amistoso

    📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho, às 20h30 (de Brasília)

    📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

    👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e GETV (YouTube)

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴🟢 Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

    Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Guilherme Arana; Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Hulk, Savarino e John Kennedy.

    🟠⚪ Nova Iguaçu (Técnico: Felipe Conceição)

    Mota; Daniel Zavoli, Rian Pereira, Augusto Guse e Davi; Kauã Santos, João Paulo e Lucas Cruz; Alexandre, Leonardo e Iago.

    Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)
    Onde assistir Fluminense x Nova Iguaçu (Arte Lance!)

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