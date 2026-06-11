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Oficial: Mourinho é anunciado pelo Real Madrid

Treinador português retorna ao Santiago Bernabéu e assina contrato válido até junho de 2029

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/06/2026 15:59
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Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League
Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (11) o retorno de José Mourinho ao comando técnico da equipe principal. Em reunião realizada pela Junta Diretiva do clube e presidida por Florentino Pérez, foi aprovada a contratação do treinador português pelas próximas três temporadas, com vínculo válido até 30 de junho de 2029.

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    Mourinho iniciará oficialmente sua segunda passagem pelo clube merengue em 13 de julho, data marcada para o início da pré-temporada da equipe.

    O técnico volta ao Santiago Bernabéu após ter comandado o Real Madrid entre 2010 e 2013. Durante sua primeira passagem, conquistou uma LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha, além de encerrar a hegemonia do Barcelona no futebol espanhol à época.

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    A expectativa da diretoria é que o treinador lidere um novo ciclo vitorioso do clube, que busca manter o protagonismo no cenário nacional e internacional. Na temporada recém-encerrada, a equipe esteve abaixo do esperado pelos dirigentes merengues, não conquistando nenhum título de expressão.

    O Real Madrid deve divulgar detalhes da apresentação oficial de Mourinho e da preparação para a temporada 2026/27 nos próximos dias.

    Saída de Arbolea

    Antes de oficializar o retorno de Mourinho, o Real Madrid anunciou a saída de Álvaro Arbeloa do cargo de treinador na última segunda-feira (9). Em comunicado oficial, o clube informou que chegou a um acordo com o treinador para encerrar sua passagem à frente dos merengues.

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    Na nota, o Real Madrid agradeceu pelos serviços prestados e destacou a trajetória de Arbeloa dentro da instituição. Revelado pelas categorias de base do clube, o ex-jogador foi elogiado pela lealdade, compromisso e profissionalismo demonstrados ao longo de sua relação com o time espanhol.

    O clube também desejou sucesso ao treinador em sua próxima etapa profissional e reforçou que as portas do Real Madrid estarão sempre abertas para Arbeloa. A saída do técnico abre caminho para o início de um novo ciclo no Santiago Bernabéu.

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