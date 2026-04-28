Morre Moncho Monsalve, ex-técnico da seleção brasileira de basquete

O basquete se despediu de mais uma referência nesta terça-feira (28). O espanhol Moncho Monsalve, ídolo de seu país e ex-treinador da seleção brasileira, faleceu aos 81 anos. A causa da morte não foi divulgada.

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— O basquete brasileiro lamenta a partida de Moncho Monsalve, nesta terça, 28 de abril. Ele foi lenda do basquete espanhol e técnico da Seleção Brasileira masculina entre 2008 e 2010. No momento em que nos solidarizamos com familiares e amigos, destacamos a trajetória incrível de Moncho, campeão da Copa América de 2009 com o Brasil e que levou a Seleção ao campeonato Mundial em 2010 - escreveu a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

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CBB lamentou o falecimento de Moncho Monsalve (Foto: Reprodução/ X)

Trajetória de Moncho Monsalve

Nascido em Medina del Campo, Moncho Monsalve foi uma grande referência dentro e fora de quadra. Como jogador, foi destaque do Real Madrid entre 1963 e 1967, e conquistou nove títulos: três Copas da Europa, três Ligas e três Copas da Espanha. O clube também manifestou publicamente as condolências pelo falecimento do ídolo.

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— O Real Madrid deseja expressar suas condolências e seu carinho a seus familiares, companheiros e a todos os seus entes queridos - publicou, em nota oficial.

Monsalve também defendeu a seleção da Espanha, atuando em 61 partidas, e foi incluído no Hall da Fama do basquete espanhol em 2024. Ele encerrou a carreira como jogador em 1971, aos 26 anos, após sofrer uma grave lesão no joelho. Como treinador, Moncho Monsalve comandou equipes como Barcelona, Zaragoza, Murcia e Málaga.

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