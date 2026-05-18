NBB

AO vivo: siga Pinheiros x Corinthians pelo jogo 1 da semifinal do NBB

Confronto paulista acontece nesta segunda-feira (18), às 21h (de Brasília)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/05/2026
20:36
Atualizado há 2 minutos
Pinheiros x Corinthians pelo NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)
Nesta segunda-feira (18), o Pinheiros recebe o Corinthians pelo primeiro jogo da série melhor de cinco válida pela semifinal do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. O confronto paulista acontece no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP), a partir das 21h (de Brasília). Acompanhe em tempo real com o Lance!

Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogoPlacar da série

Pinheiros

0

0

Corinthians

0

0

PRÉ-JOGO

  • O Pinheiros chega à sua quarta semifinal de NBB e busca a primeira final. Por outro lado, o Corinthians participa desta fase pela primeira vez na história.
Confira a agenda completa da série

  • Jogo 2: quarta-feira (20/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
  • Jogo 3: sábado (23/05), às 18h10 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
  • Jogo 4: terça-feira (26/05), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*
  • Jogo 5: quinta-feira (28/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*

*Se necessário

Campanhas das equipes no NBB 2025/26

Pinheiros

  • 2º lugar na temporada regular com 68 pontos (32 vitórias e 6 derrotas)
  • Nos playoffs, "varreu" Caxias pelas oitavas e Paulistano pelas quartas

Corinthians

  • 6º lugar na temporada regular com 65 pontos (27 vitórias e 11 derrotas)
  • Nos playoffs, eliminou Unifacisa nas oitavas e Minas nas quartas, vencendo ambas as séries por 3 jogos a 1

Formato dos playoffs

As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.

🏀✅ Ficha técnica

Pinheiros x Corinthians - Jogo 1 da semifinal do NBB 2025/26

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 18 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

