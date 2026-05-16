Com estreia do Corinthians, semifinais do NBB são definidas; veja os confrontos

Foram definidas nesta sexta-feira (15) as semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB) 2025/26. Brasília e Franca venceram seus compromissos pelo jogo 5 das quartas de final, contra Flamengo e Mogi, respectivamente, e se juntam ao Pinheiros e ao estreante Corinthians no grupo dos semifinalistas.

continua após a publicidade

➡️ Brasília resiste, vence Flamengo e volta à semifinal do NBB após 10 anos

➡️ Corinthians vence Minas e vai à semifinal do NBB pela primeira vez na história

Por 72 a 69, o tricampeão Brasília Basquete superou o Flamengo, maior vencedor do NBB com sete títulos, e foi o último time a se garantir na próxima fase. A equipe da capital federal fechou a série em 3 jogos a 2, voltando à semifinal do torneio depois de 10 anos, em partida que marcou o recorde de público da temporada. Mais de 12 mil torcedores acompanharam a classificação histórica dos Extraterrestres na Arena Nilson.

O Franca conseguiu a suada classificação para a semifinal com a vitória por 78 a 77 sobre o Mogi, no Ginásio Pedrocão. Foi uma partida intensa, digna de jogo 5 dos playoffs, em que o último minuto no cronômetro levou doze no relógio para ser concluído. O atual tetracampeão do NBB também fechou a série das quartas de final em 3 a 2.

continua após a publicidade

O Pinheiros, primeiro classificado, eliminou o Paulistano ao vencer os três primeiros jogos das quartas. Já o Corinthians levou a melhor sobre o Minas por 3 a 1 na série e avançou para a semifinal inédita.

Os primeiros confrontos acontecem na segunda-feira (18). Às 20h (de Brasília), o Franca recebe o Brasília no Ginásio Pedrocão, em Franca. Na sequência, às 21h (de Brasília), Pinheiros e Corinthians se enfrentam no Henrique Villaboim, em São Paulo.

continua após a publicidade

A semifinal também é disputada em melhor de cinco partidas. O quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Playoffs do NBB 2025/26

Gui Deodato em ação pelo Flamengo no jogo 5 das quartas de final do NBB contra o Brasília (Foto: Matheus Maranhão / CAIXA Brasília)

Oitavas de final

Franca (1º) 3 x 0 Botafogo (16º)

Pinheiros (2º) 3 x 0 Rio Claro (15º)

Minas (3º) 3 x 1 Cruzeiro (14º)

Brasília (4º) 3 x 1 Caxias (13º)

Flamengo (5º) 3 x 1 União Corinthians (12º)

Corinthians (6º) 3 x 1 Unifacisa (11º)

Paulistano (7º) 3 x 1 Bauru (10º)

São José (8º) 0 x 3 Mogi (9º)

Quartas de final

Franca (1º) 3 x 2 Mogi (9º)

Brasília (4º) 3 x 2 Flamengo (5º)

Pinheiros (2º) 3 x 0 Paulistano (7º)

Minas (3º) 1 x 3 Corinthians (6º)

Semifinais

Franca x Brasília

Jogo 1: segunda-feira (18/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP)

Pinheiros x Corinthians

Jogo 1: segunda-feira (18/05), às 21h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.