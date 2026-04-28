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Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/04/2026)

Celtics,Tiago Splitter e Knicks; confira o horário e onde assistir os jogos desta terça

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/04/2026
08:00
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - APRIL 26: Jayson Tatum #0 of the Boston Celtics fouls Kelly Oubre Jr. #9 of the Philadelphia 76ers during the second half of game four of the Eastern Conference first round playoffs at Xfinity Mobile Arena on April 26, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
imagem cameraJayson Tatum, do Celtics, comete falta sobre Kelly Oubre Jr., do 76ers, no jogo quatro da primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste (Foto: Emilee chinn/Getty images/Afp)
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Com o início dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, três jogos movimentam a noite desta terça feira (28). O principal destaque fica para o confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, em que a equipe de Boston pode garantir a classificação ao vencer e fechar a série, já que lidera por 3 a 1. O mesmo pode acontecer na partida entre Spurs e Trail Blazers, de Tiago Splitter, já que San Antonio lidera por 3 jogos a 1. Confira os confrontos e onde assistir:

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Jonathan Kuminga, do Hawks, infiltra contra Josh Hart, do Knicks, no jogo três da primeira rodada dos playoffs (Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Afp)
Jonathan Kuminga, do Hawks, infiltra contra Josh Hart, do Knicks, no jogo três da primeira rodada dos playoffs (Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Afp)

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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (Terça, 28 de abril de 2026):

20h

Boston Celtics x Philadelphia 76ers- BOS lidera por 3 a 1 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

21h

New York Knicks x Atlanta Hawks - Série empata por 2 a 2 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

22:30h

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers- SAS lidera por 3 a 1- Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass

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Confrontos dos Playoffs

Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.

Conferência LesteConferência Oeste

Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

New York Knicks x Atlanta Hawks

Los Angeles Lakers x Houston Rockets

Boston Celtics x Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Orlando Magic

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.

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