Playoffs da NBA: horário e onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (28/04/2026)
Celtics,Tiago Splitter e Knicks; confira o horário e onde assistir os jogos desta terça
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Com o início dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, três jogos movimentam a noite desta terça feira (28). O principal destaque fica para o confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, em que a equipe de Boston pode garantir a classificação ao vencer e fechar a série, já que lidera por 3 a 1. O mesmo pode acontecer na partida entre Spurs e Trail Blazers, de Tiago Splitter, já que San Antonio lidera por 3 jogos a 1. Confira os confrontos e onde assistir:
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Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (Terça, 28 de abril de 2026):
20h
Boston Celtics x Philadelphia 76ers- BOS lidera por 3 a 1 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass
21h
New York Knicks x Atlanta Hawks - Série empata por 2 a 2 - Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass
22:30h
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers- SAS lidera por 3 a 1- Disney Plus, Prime Video e NBA League Pass
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Confrontos dos Playoffs
Com o início dos playoffs, a NBA entra no formato de séries "melhor de sete", em que a regularidade ao longo dos confrontos se torna determinante: avança quem conquistar quatro vitórias primeiro. As equipes de melhor campanha na temporada regular levam vantagem ao garantir o mando de quadra nos jogos 1, 2, 5 e 7, fator que frequentemente pesa em duelos equilibrados.
|Conferência Leste
|Conferência Oeste
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves
New York Knicks x Atlanta Hawks
Los Angeles Lakers x Houston Rockets
Boston Celtics x Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder x Phoenix Suns
Detroit Pistons x Orlando Magic
San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers
A corrida pelo título teve início no último sábado (18), abrindo oficialmente pós-temporada. As quartas de final estão previstas para começar no dia 4 de maio, enquanto as finais das Conferências Leste e Oeste têm início marcado para 19 de maio. Já a grande decisão, a NBA Finals, está programada para começar em 3 de junho.
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