A vitória por 98 a 84 sobre o Pinheiros na noite da última quarta-feira (20) não apenas empatou a semifinal do NBB em 1 a 1, mas devolveu ao Corinthians o controle de sua identidade em quadra. Depois de uma atuação apática no primeiro jogo da série, em que perdeu por 30 pontos de diferença, o Timão respondeu com uma vitória convincente.

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Com um ataque avassalador liderado por Elyjah Clark, cestinha do jogo com 32 pontos, o Corinthians construiu uma larga vantagem ainda no primeiro tempo e a administrou até o final. Outros nomes, como o jovem Kauan Raymundo, que anotou sua maior pontuação na história da competição (19 pontos), e o experiente Elinho, que distribuiu 13 assistências, também foram essenciais para o triunfo alvinegro.

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Com a série empatada, o Corinthians volta a jogar no Parque São Jorge no sábado (23). Mesmo se ganhar, o Timão ainda dependerá de uma vitória na casa do adversário, no jogo 4 ou 5 da série. Apesar do desafio, a equipe já mostrou nesses playoffs que consegue fechar uma série fora de casa, já que eliminou o Minas, de melhor campanha, em Belo Horizonte.

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Projeções dos jogadores do Corinthians

Em entrevista ao Lance! no pós-jogo, Elinho afirmou que os playoffs podem ser imprevisíveis. O armador exemplifica com os dois primeiros jogos da série contra o Pinheiros, em que os times vivenciaram "dois cenários completamente diferentes".

- Playoffs é isso, semifinal mais ainda. Não dá para pensar lá na frente, agora tem jogo sábado. Se preparar porque vai ser uma pedreira.

Para Raymundo, o segredo do restante da série está em manter a energia deste último jogo. O atleta destaca que o ocorrido no jogo 1 já ficou para trás e o Corinthians vai buscar as vitórias nos próximos jogos.

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- O que aconteceu no primeiro jogo foi um caso muito à parte, eu não lembro de a gente fazer nenhum jogo assim no campeonato. Não podemos abaixar a guarda e sabemos muito da qualidade do nosso time.

Com o duelo empatado, quem vencer no sábado fica a apenas um triunfo da grande final do NBB.

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Confrontos da série

Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 3: Corinthians x Pinheiros – Sábado (23/05), às 18h10, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

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