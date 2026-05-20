O jogo foi realizado no ginásio Wlamir Marques, pela primeira vez em uma semifinal de NBB na história do clube.

A noite desta quarta-feira (20) entrou para a história do basquete do Corinthians, em vitória por 98 a 84 contra o Pinheiros. Pela primeira vez em sua trajetória no NBB, o Timão mandou uma partida válida pela fase semifinal da competição ao seu ginásio, Wlamir Marques.

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Após a derrota para o Pinheiros no primeiro jogo da série, no Poliesportivo Henrique Villaboim, a equipe comandada por Jece Leite entrou em quadra precisando da vitória para igualar o duelo melhor de cinco. Em entrevista ao Lance! no pré-jogo, o técnico comentou que preferia esquecer o revés.

- A gente precisa ser o Corinthians que foi o campeonato todo. Apagou-se aquele jogo e agora é um novo.

Com o Corinthians à frente no placar desde o início do jogo, o Timão consegue uma vitória convincente por 98 a 84 e empata a série. O próximo jogo vai ocorrer sábado (23), às 18h10.

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O clima nas arquibancadas refletiu a importância do confronto. Com um chamado da Gaviões da Fiel nas redes sociais, a torcida corinthiana compareceu em peso. Desde os primeiros minutos, a torcida jogou junto, transformando o ginásio em um caldeirão.

Primeiro tempo dominado pelo Corinthians

O primeiro quarto começou equilibrado, com as duas equipes alternando no placar. Contudo, a equipe do Pinheiros começou a sentir o peso da torcida alvinegra, que fez muito barulho nos primeiros minutos.

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Com vários erros em lances livres e perdas de bola, a equipe visitante viu o Corinthians acertar boas bolas de três e finalizar o período com uma distância de 12 pontos. No segundo quarto, o Timão continuou superior no jogo, com todos os seus jogadores mantendo um ótimo aproveitamento. Ao final da primeira etapa, a vantagem foi ampliada para 18 pontos.

Clark em lance livre contra o Pinheiros na semifinal do NBB (Foto: Davi Caldas)

O grande destaque até então foi o americano Elyjah Clark, que anotou 20 pontos. Elinho também contribuiu para o placar elástico, com 9 pontos e 9 assistências até aqui, enquanto Raymundo e Victão já estavam com dígitos duplos nos pontos. Do lado do Pinheiros, apenas Yan Djalo havia alcançado a marca dos 10 pontos.

Placar do intervalo: Corinthians 63 x 45 Pinheiros

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Corinthians administra o placar

Na volta dos vestiários, o Pinheiros tentou recuperar o prejuízo da primeira etapa. A equipe se mostrou mais assertiva nas decisões e arremessos. Apesar do esforço, a distância no placar nunca saiu da casa da dezena, finalizando o quarto com 78 a 67 para o time alvinegro.

Com uma boa administração do placar, o Corinthians conseguiu segurar a vantagem durante todo o último quarto. Clark foi essencial, já que frustrava o Pinheiros com uma bola de três sempre que a equipe tentava buscar uma reação. O americano foi o cestinha da partida, com 32 pontos.

Placar final: Corinthians 98 x 84 Pinheiros

Confrontos da série

Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 3: Corinthians x Pinheiros – Sábado (23/05), às 18h10, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

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