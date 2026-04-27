Flamengo supera o frio e o União Corinthians nos playoffs do NBB

Em Santa Cruz do Sul (RS), sob um frio de 11 graus na noite desta segunda-feira, no Ginásio Arnão, o Flamengo se reabilitou da derrota sofrida no sábado, no mesmo local. Dessa vez, o Rubro-Negro venceu o União Corinthians por 90 a 77, fazendo 2 a 1 nos playoffs do NBB, que são disputados em uma série de melhor de cinco partidas. O ala Jhonatan foi o cestinha do time carioca, com 16 pontos, enquanto o anfitrião Hollowell (23) foi o maior pontuador do jogo.

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- Demos um passinho a mais hoje, que foi importante. Estamos cada vez mais confiantes - disse o ala Gui, do Flamengo, à X Sports.

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Preciso no ataque e eficiente na defesa, o Flamengo venceu os dois primeiros quartos (por 23/15 e 30/16). A equipe gaúcha voltou do intervalo buscando a reação, aproveitou as chances e levou a melhor no terceiro período (29/20). No último quarto, houve um empate (17/17).

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Flamengo e União Corinthians duelam no Rio

Na quinta-feira, dia 30, os dois times voltam a se enfrentar no Maracanãzinho. Uma vitória basta para os donos da casa avançarem no torneio. O vencedor mede forças, nas quartas de final, com Caxias do Sul ou Brasília.

Shamell adia aposentadoria

Nesta segunda, em Caxias do Sul, o time gaúcho derrotou os visitantes por 66 a 63. Com 19 pontos, o americano Shamell, que disputa sua última temporada na carreira, aos 45 anos, comemorou o triunfo:

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- O mais importante é que ganhamos. Hoje não vou aposentar. Foi jogo feio, mas o mais importante foi a vitória. Vamos ter que jogar mais um. Não importa se vou chegar aos 10.000 (pontos na carreira) ou não já joguei basquete profissional em alto nível durante 23 anos, conquistei tudo, não tenho que provar nada a ninguém.

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