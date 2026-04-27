Cooper Flagg é eleito o calouro da temporada da NBA; veja números

Em dezembro, aos 18 anos, Cooper Flagg, do Dallas Mavericks, ao fazer 42 pontos contra o Utah Jazz, assombrou o mundo do basquete, ao superar uma marca de 2003 protagonizada por ninguém menos que Lebron James. Pois, nesta segunda-feira, o camisa 32 foi eleito o calouro do ano da NBA.

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O vencedor recebeu 56 votos, contra 44 de Kon Knueppel, do Charlotte Hornets, e Edgecombe, do Philadelphia 76ers, ficou na terceira colocação.

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Hoje com 19 anos, essa joia do Mavericks já bateu os recordes de mais jovem a fazer 40, 45 e 50 pontos em uma mesma partida na história da NBA. E, por feitos como esses, era o favorito na votação para calouro da temporada da principal liga de basquete do planeta.

Nascido em Newport, Maine, Flagg foi estudante e atleta da Nokomis Regional High School, escolaem sua cidade natal. Lá, já chamou a atenção pela habilidade, tendo sido eleito o jogador do ano, após protagonizar uma média de 20,5 pontos, com 10 rebotes, 6,2 assistências, 3,7 roubos de bola e 3,7 tocos por jogo.. Sua equipe foi campeã do estadual da Classe A, com Flagg marcando 22 pontos e pegando 16 rebotes em uma vitória por 43–27 contra a Falmouth High School na final do estado de Maine.

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Ainda ao final do primeiro ano do Ensino Médio, a joia foi transferida para a Montverde Academy, na Flórida. E Flagg seguiu brilhando, dessa vez nomeado o MVP do Hoophall Classic de 2023, graças aos 21 potos cinco rebotes e três assistências na vitória de Montverde por 85-63 sobre a La Lumiere Academy.

Flagg brilhou também na seleção sub-17

Após outros feitos ainda como universitário, a Flagg foi draftado pelo Dallas Mavericks em 2025. Três anos antes, defendeu a seleção sub-17 de basquete dos Estados Unidos na Copa do Mundo da Fiba. E acabou escolhido para a seleção do torneio, após alcançar média de 9,3 pontos, 10 rebotes, 2,9 bloqueios e 2,4 roubos de bola.