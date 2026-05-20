AO VIVO: Siga Corinthians x Pinheiros na semi do NBB
Partida é válida pelo jogo 2 da série de semifinal; Pinheiros tem a vantagem
Nesta quarta-feira (20), Corinthians e Pinheiros se enfrentam pelo jogo 2 da série "melhor de cinco" de semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece no Ginásio Wlamir Marques, casa do Timão, em São Paulo (SP), a partir das 20h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: Segundo quarto em andamento.
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar da série
|1º Quarto
|2º Quarto
|3º Quarto
|4º Quarto
|TOTAL
Corinthians
0
27
36
x
x
63
Pinheiros
1
15
27
x
x
42
2º QUARTO
- Sensacional! Clark para três, e falta - 62 a 42
- Djalo aproveita os dois lances livres - 59 a 42
- Vitão para três! 59 a 36
- Afonso de novo! 53 a 36
- Após uma bonita jogada coletiva, Afonso finaliza dentro do garrafão - 51 a 34
- Elinho para três! 49 a 31
- Ele de novo! 41 a 26
- Clark para dois mais uma vez - 39 a 24
- Clark para dois após uma bonita jogada individual - 34 a 19
- Bola no ar para o segundo período!
FIM DO 1º QUARTO! Corinthians 27 x 15 Pinheiros
- Pinheiros desperdiça dois lances livres - 22 a 13
- Raymundo enterra, e o Corinthians tem 22 a 13
- O Corinthians abre cinco de vantagem - 14 a 9
- Da zona morta, Raymundo para três! - 12 a 7 para o Corinthians
- Início de jogo acirrado - 7 a 6 para o Corinthians
- No lance livre, o Corinthians abre o placar - 2 a 0
- Bola no alto! Começa a partida!
PRÉ-JOGO
- Equipes no aquecimento para o confronto
Confira a agenda completa da série
- Jogo 2: quarta-feira (20/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
- Jogo 3: sábado (23/05), às 18h10 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
- Jogo 4: terça-feira (26/05), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*
- Jogo 5: quinta-feira (28/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*
*Se necessário
Campanhas das equipes no NBB 2025/26
Pinheiros
- 2º lugar na temporada regular com 68 pontos (32 vitórias e 6 derrotas)
- Nos playoffs, "varreu" Caxias pelas oitavas e Paulistano pelas quartas
Corinthians
- 6º lugar na temporada regular com 65 pontos (27 vitórias e 11 derrotas)
- Nos playoffs, eliminou Unifacisa nas oitavas e Minas nas quartas, vencendo ambas as séries por 3 jogos a 1
Formato dos playoffs
As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.
