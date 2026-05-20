AO VIVO: Siga Corinthians x Pinheiros na semi do NBB

Partida é válida pelo jogo 2 da série de semifinal; Pinheiros tem a vantagem

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 20/05/2026
19:40
Atualizado há 2 minutos
Pinheiros x Corinthians pelo NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)
Pinheiros x Corinthians pelo NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)
Nesta quarta-feira (20), Corinthians e Pinheiros se enfrentam pelo jogo 2 da série "melhor de cinco" de semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida acontece no Ginásio Wlamir Marques, casa do Timão, em São Paulo (SP), a partir das 20h (de Brasília). ATUALIZAÇÃO: Segundo quarto em andamento.

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar da série1º Quarto2º Quarto3º Quarto4º QuartoTOTAL

Corinthians

0

27

36

x

x

63

Pinheiros

1

15

27

x

x

42

2º QUARTO

  • Sensacional! Clark para três, e falta - 62 a 42
  • Djalo aproveita os dois lances livres - 59 a 42
  • Vitão para três! 59 a 36
  • Afonso de novo! 53 a 36
  1. Após uma bonita jogada coletiva, Afonso finaliza dentro do garrafão - 51 a 34
  • Elinho para três! 49 a 31
  • Ele de novo! 41 a 26
  • Clark para dois mais uma vez - 39 a 24
  • Clark para dois após uma bonita jogada individual - 34 a 19
  1. Bola no ar para o segundo período!

FIM DO 1º QUARTO! Corinthians 27 x 15 Pinheiros

  • Pinheiros desperdiça dois lances livres - 22 a 13
  • Raymundo enterra, e o Corinthians tem 22 a 13
  • O Corinthians abre cinco de vantagem - 14 a 9
  • Da zona morta, Raymundo para três! - 12 a 7 para o Corinthians
  • Início de jogo acirrado - 7 a 6 para o Corinthians
  • No lance livre, o Corinthians abre o placar - 2 a 0
  1. Bola no alto! Começa a partida!
Corinthians e Pinheiros se enfrentam no jogo 2 das semifinais do NBB 2025/26
Corinthians e Pinheiros se enfrentam no jogo 2 das semifinais do NBB 2025/26 (Foto: Davi Caldas/ Lance!)

PRÉ-JOGO

  • Equipes no aquecimento para o confronto
Corinthians e Pinheiros aquecem antes de duelo válido pela semifinal do NBB
Corinthians e Pinheiros aquecem antes de duelo válido pela semifinal do NBB (Foto: Davi Caldas/ Lance!)

Confira a agenda completa da série

  • Jogo 2: quarta-feira (20/05), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
  • Jogo 3: sábado (23/05), às 18h10 (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)
  • Jogo 4: terça-feira (26/05), às 20h30 (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*
  • Jogo 5: quinta-feira (28/05), às 19h (de Brasília), no Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo (SP)*

*Se necessário

Pinheiros x Corinthians pelo NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)
Pinheiros x Corinthians pelo NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)

Campanhas das equipes no NBB 2025/26

Pinheiros

  • 2º lugar na temporada regular com 68 pontos (32 vitórias e 6 derrotas)
  • Nos playoffs, "varreu" Caxias pelas oitavas e Paulistano pelas quartas

Corinthians

  • 6º lugar na temporada regular com 65 pontos (27 vitórias e 11 derrotas)
  • Nos playoffs, eliminou Unifacisa nas oitavas e Minas nas quartas, vencendo ambas as séries por 3 jogos a 1

Formato dos playoffs

As oitavas, quartas, semifinal e final são disputadas em série de melhor de cinco jogos. O primeiro, quarto e quinto jogos acontecem na casa do time de melhor campanha na temporada regular, enquanto o adversário tem o direito de mando de quadra no segundo e terceiro jogos.

