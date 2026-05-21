Em quadra na noite da última quarta-feira (20), o Corinthians sobrou contra o Pinheiros. Nas arquibancadas do Ginásio Wlamir Marques, não foi diferente: a Fiel Torcida deu o espetáculo que se esperava para a primeira partida em semifinal de NBB disputada na casa corinthiana.

continua após a publicidade

O apoio massivo foi combustível fundamental para que o Timão abrisse 12 pontos de vantagem logo no primeiro quarto e administrasse o placar até o triunfo por 98 a 84. O ambiente hostil para o adversário e a sinergia com o time foram elogiados pelas figuras centrais da noite.

➡️ Corinthians vence Pinheiros com propriedade e empata semifinal do NBB

Fiel Torcida fez a diferença

Em entrevista ao Lance! no intervalo da partida, o ícone das arquibancadas corinthianas, Moacir Avian, mais conhecido como Papa da Fiel, enfatizou como os torcedores do clube fazem a diferença. Apaixonado pelo Time do Povo, Moacir traduziu o sentimento da torcida ao presenciar este momento inédito para o basquete do clube.

continua após a publicidade

- Essa é a diferença de toda a torcida do Corinthians, independente da modalidade. O Corinthians é diferente nesse aspecto.

Já pensando no próximo confronto, que também vai ser no Parque São Jorge, o Papa da Fiel acredita que ainda mais pessoas vão comparecer ao ginásio no sábado. Elinho, que contribuiu com 13 assistências e foi fundamental na vitória alvinegra, destacou como o apoio da torcida ecoou no jogo.

- A gente fez um jogo muito abaixo lá (em Pinheiros) e eles muito acima, e hoje nós conseguimos inverter isso com a nossa atitude e com essa energia da torcida. A gente trouxe essa energia boa para dentro de quadra.

O reencontro com a Fiel já tem data marcada: sábado, às 18h10, o Corinthians volta a jogar em casa pelo terceiro jogo da semifinal e espera repetir a dose dentro e fora das quatro linhas. Se vencer, precisará de apenas mais uma vitória para se classificar à sua primeira final de NBB.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Confrontos da série

Jogo 1: Pinheiros 95 x 65 Corinthians, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 2: Corinthians 98 x 84 Pinheiros, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 3: Corinthians x Pinheiros – Sábado (23/05), às 18h10, no Ginásio Wlamir Marques.

Jogo 4: Pinheiros x Corinthians – Terça-feira (26/05), às 20h30, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

Jogo 5 (Se necessário): Pinheiros x Corinthians – Quinta-feira (28/05), às 19h, no Poliesportivo Henrique Villaboim.

🏀 Aposte na vitória do seu time favorito no NBB

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.