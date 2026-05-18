Pinheiros não dá chances ao Corinthians e sai na frente na semifinal do NBB

O Pinheiros deu um passo importante rumo à sua primeira final do Novo Basquete Brasil (NBB). Na noite desta segunda-feira (18), a tradicional equipe poliesportiva de São Paulo dominou o Corinthians dentro de casa, no Ginásio Henrique Villaboim, e venceu por 95 a 65 o primeiro jogo da série melhor de cinco válida pela semifinal.

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➡️ Veja os lances de Pinheiros x Corinthians pelo jogo 1 da semifinal do NBB

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Os mandantes impuseram um alto volume de jogo e rotação desde o início da partida e mantiveram a intensidade por três períodos, vencendo as parciais por 24/21, 35/14 e 23/10. Estreante na semifinal, o Corinthians chegou a liderar o primeiro quarto por 10 a 5, mas o time azul e preto teve tranquilidade para se organizar taticamente e formar as jogadas que virariam o placar na reta final.

A equipe treinada por Gustavo de Conti foi superior na conversão das bolas de três pontos (16 a 9), dos lances livres (13 a 2) e dos rebotes (47 a 33), além de ter feito cinco tocos a mais e nove faltas a menos que o adversário. Em um quarto período protocolar, tanto o técnico do Pinheiros quanto Jece Leite, comandante do plantel alvinegro, promoveram a entrada de jogadores reservas para descansar os titulares, visando a sequência da série. O Corinthians aproveitou a oportunidade para tirar sete pontos de diferença: 95 a 65.

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Os principais destaques do Pinheiros foram o ala-armador Gregate e o ala-pivô Edu Santos, com 19 e 14 acertos, respectivamente. Já o cestinha do confronto foi Victão, ala-pivô do Alvinegro Paulista, com 21 pontos.

O próximo encontro entre as equipes acontece na quarta-feira (20), às 20h (de Brasília), no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP). O Corinthians também terá o mando de quadra no jogo 3, enquanto o Pinheiros volta a sediar a disputa nos jogos 4 e 5, se necessário.

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Agapy enterra a bola em Pinheiros x Corinthians pelo jogo 1 da semifinal do NBB 25/26 (Foto: Gabriella Garbim/ECP)

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Franca se impõe na reta final e bate Brasília no jogo 1 da semi do NBB

Franca x Brasília no NBB 2025/26 (Foto: Divulgação/NBB)

Ainda nesta segunda-feira (18), o Franca superou o Brasília por 76 a 67, no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), e abriu vantagem na semifinal do NBB.

O equilíbrio tomou conta das primeiras parciais, com trocas de lances de ataque-defesa e boa distribuição de pontos entre os atletas de ambos os lados. O Franca foi para o terceiro período com uma ligeira vantagem de 38 a 34 e, num rápido duelo de contra-ataques, abriu uma sequência de 8 a 0 graças à defesa sólida. Os donos da casa aproveitaram as bolas de três em resposta às investidas de Brasília, fechando o quarto com 63 a 47.

Apesar de mais errática no quarto período, a equipe paulista contou com o baixo aproveitamento nos arremessos dos Extraterrestres. A equipe da capital federal conseguiu encurtar a diferença nos minutos finais, mas não foi o suficiente para desestabilizar os mandantes: 76 a 67.

O argentino Facundo Corvalan, do Brasília, foi o cestinha da partida com 19 pontos, além de sete assistências. Pelo time francano, Nacho Laterza e Lucas Dias (autor de um duplo-duplo) converteram 14 pontos cada.

Franca e Brasília voltam a se enfrentar na quinta-feira (21), às 20h30 (de Brasília), dessa vez na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF).

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