Promessa do fisiculturismo, Ganley morre e comove atletas

O atleta de fisiculturismo Gabriel Ganley, de apenas 22 anos, morreu neste sábado (23). A notícia foi confirmada pela empresa Integralmédica, uma das patrocinadoras do influenciador, que sonhava ser destaque mundial no esporte.

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Ganley estava em preparação para competir nacionalmente na Musclecontest Brasil, torneio amador que acontece em Julho, em Curitiba (PR). A causa da morte ainda não foi divulgada, mas aconteceu durante a preparação para subir nos palcos.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, a Integralmédica, patrocinadora do atleta, informou o falecimento. A empresa lamentou o ocorrido. Veja abaixo:

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— Hoje a dor fala mais alto (...) perdemos muito mais do que um atleta talentoso e dedicado, com um futuro brilhante pela frente. Perdemos um influenciador do esporte que inspirava milhares de jovens diariamente com sua energia, disciplina e autenticidade. Ganley deixou sua marca por onde passou. Seu carisma, sua presença e sua paixão pela vida permanecerão vivos nas memórias de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e caminhar ao seu lado — diz a nota.

Ganley e Ramon Dino em treino de musculação (Foto: Reprodução)

Amigos e fenômenos do fisiculturismo se manifestam

Também, por meio de publicações nas redes sociais, atletas renomados no esporte e amigos de Ganley lamentaram o ocorrido. Toguro, influenciador do mundo fitness, publicou: "Não existe palavras pra escrever, triste e ainda não caiu a ficha. Papai do céu conforte a mãe e que o receba com braços abertos. O fisiculturismo está em luto".

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Ramon Dino, atual campeão da categoria Classic Physique do Mr. Olypia, principal torneio mundial do fisiculturismo, também se manifestou sobre o ocorrido. Ele era ídolo e amigo pessoal de Ganley.

— Nunca sabemos quando pode ser o último momento… E o que eu posso dizer desse cara, dessa pessoa incrível, é sobre a intensidade que ele colocava em tudo que fazia... Descansa em paz, meu amigo.

Onde você estiver, continue inspirando pessoas com a tua intensidade, tua essência, teu sorriso e essa alegria contagiante que sempre carregou — publicou Ramon Dino.