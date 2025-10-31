Campeã do fisiculturismo choca com aviso na porta de casa para Halloween

Graciella Carvalho, campeã brasileira de fisiculturismo e dona do título mundial da categoria Diva Fitness 35+, colocou um aviso inusitado na porta de sua casa em Miami, Estados Unidos. Em comunicado fixado, a atleta se posicionou de forma incomum em relação à tradição de distribuir doces durante o Halloween. Ela afirmou que só distribui guloseimas "fits".

No comunicado, há a frase "Only fit treats here — sugar-free and gluten-free" (tradução: "Aqui só distribuímos doces fits, sem açúcar e sem glúten"). Segundo Graciella, que preza por uma rotina rigorosa de treinos e alimentação voltada ao fisiculturismo, a decisão foi pessoal e reflete o que acredita ser positivo para um estilo de vida saudável.

— Já cheguei a ficar quase dois anos sem açúcar quando estou em preparação. É um sacrifício, mas também o que me faz lembrar por que escolhi esse esporte — afirmou.

— Eu não me sentiria bem oferecendo doces com açúcar para crianças. É uma questão de consciência e de valores que sigo no meu dia a dia — completou a fisiculturista.

Graciella Carvalho colocou um aviso de Halloween inusitado na porta de casa (Foto: Assessoria/ @officialgraci)

Reação dos vizinhos à atitude da atleta de fisiculturismo

Ao colocar o aviso na porta de casa, Graciella notou desconforto de quem mora próximo a ela. A atleta percebeu olhares e comentários estranhos dos vizinhos, que pareceram reprovar a situação.

— Percebi que algumas pessoas acharam estranho e até ficaram incomodadas. O clima ficou um pouco tenso, mas eu mantenho minha posição. Fiz o que acredito ser o certo — disse Graciella.

A atleta de fisiculturismo se prepara para competir novamente em dezembro e segue em ritmo intenso de treinos.