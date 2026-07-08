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Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27

Confira as contratações e renovações de equipes da Superliga Masculina para a próxima temporada

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru
Douglas Souza, Leal e Samuel são as principais contratações de Campinas, Cruzeiro e Sesi, respectivamente (Fotos: Reprodução/Instagram e X)

Os clubes da Superliga Masculina já se preparam para a temporada 2026/27. Com o início do campeonato previsto para meados de outubro e novembro, as equipes aproveitam a janela de competições de seleções para fortalecer seus elencos. O Lance! te mostra como está a configuração de alguns dos times que vão disputar a elite do vôlei brasileiro.

  • À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

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    Veja como estão alguns elencos da Superliga Masculina

    Sada Cruzeiro

    Buscando manter a hegemonia no cenário nacional, o Sada Cruzeiro mantém a base do elenco que conquistou a Superliga nas últimas duas temporadas, com Lucão, Oppenkoski, Brasília, Rodriguinho e outras permanências. O técnico Filipe Ferraz também segue à frente do time.

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    • A saída de Douglas Souza é a baixa mais significativa no conjunto celeste, que, por sua vez, ganhou duas caras novas na ponta. O cubano-brasileiro Yoandy Leal retorna à equipe mineira após oito anos, enquanto o argentino Armoa Morel volta ao Brasil depois de passagem "relâmpago" pelo Guarulhos em 2025.

    Jogadores do Sada Cruzeiro comemoram o título do Mundial de Clubes de 2015 com a torcida. no Mineirão
    No Mineirão, Leal e Filipe Ferraz, à época jogador, comemoram o título do Mundial de 2015 pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução/Instagram)

    Levantadores: Matheus Brasília e Gustavo Orlando

    Opostos: Oppenkoski e Wallace

    Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Willian e Armoa Morel

    Centrais: Lucão, Otávio e Juan Velasco

    Líberos: Alê Elias e Arthur Lessa

    Técnico: Filipe Ferraz

    Campinas

    Apesar dos títulos inéditos do Sul-Americano e da Copa Brasil, o sabor amargo do terceiro vice consecutivo na Superliga predominou ao fim da temporada passada para o Campinas. O projeto viu Adriano e Judson, astros da Seleção, tomarem novos rumos no exterior, mas buscou reposições à altura.

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    2026/27" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">Douglas Souza lidera o "pacotão" de reforços campineiros para 2026/27, que ainda conta com o central campeão olímpico Éder, os ponteiros Marcus Coelho (ex-Joinville) e Vini Henrique (ex-Guarulhos) e o líbero Pedrinho (ex-Praia Clube), além do argentino Jan Martínez (ex-Sesc RJ). Por outro lado, Bruninho, Bruno Lima, Matheus Pinta e o técnico Horacio Dileo ficam no time do interior paulista.

    De camisa amarela, Douglas Souza, com expressão séria, estende a mão direita para cumprimentar companheiro de equipe na Seleção Brasileira
    Douglas Souza disputa a VNL com a Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

    Levantadores: Bruninho e Cristiano Torelli

    Opostos: Bruno Lima e Acerola

    Ponteiros: Douglas Souza, Jan Martínez, Marcus Coelho e Vinícius Henrique

    Centrais: Matheus Pinta, Éder, Witallo e Yan Patrick

    Líberos: Pedrinho e Matheus Bandini

    Técnico: Horacio Dileo

    Praia Clube

    Com a missão de quebrar a barreira das semifinais, o Praia Clube renovou com 11 atletas do plantel eliminado pelo Campinas na última temporada. Nomes como os veteranos Franco e Isac e os destaques Paulo e Resley seguem em Uberlândia, assim como o treinador Fabiano "Magoo".

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    Quatro contratações fecham o elenco aurinegro: o central Guilherme Voss, da Seleção Brasileira B; os ponteiros Wilson Silva, ex-São José, e Joaquim Tavares, ex-Joinville; e o oposto Wesleen, maior pontuador do lanterna JF Vôlei na Superliga 2025/26.

    Guilherme Voss cerra os dois punhos, comemora ponto marcado pela Seleção Brasileira e é abraçado por Maicon
    Guilherme Voss em ação pela Seleção Brasileira B de vôlei (Foto: Polyanna Cocito)

    Levantadores: Resley, Rafael Foster e Lucas Rocha

    Opostos: Franco e Wesleen

    Ponteiros: Paulo Vinicios, Lucas Lóh, Wilson Silva, Joaquim Tavares e Ryan Frangiotti

    Centrais: Isac, Guilherme Voss, Wennder e Rhyan Luiz

    Líberos: Filipinho

    Técnico: Fabiano "Magoo" Ribeiro

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    Suzano

    O Suzano mescla experiência e juventude para voltar a figurar entre os semifinalistas da Superliga. O clube paulista conseguiu manter seus pilares, como os jovens Bieler, Sabino e Leo Andrade, além do central Riad, que completará 45 anos na sua sexta temporada seguida como jogador da equipe.

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    Entre as novidades estão o ponteiro Maurício Borges e o líbero Lukinha, que chegam do Campinas e se juntam a Riad como os nomes mais experientes do elenco. Nery Tambeiro, ex-Guarulhos e Minas, foi escolhido para comandar o time.

    Levantadores: Gabriel Bieler e Matheus Bento

    Opostos: Sabino e Paulão

    Ponteiros: Maurício Borges, Robert, Vitor Baesso e Luiz Andrada

    Centrais: Leo Andrade, Riad, Álvaro, Lucas França e Lucas Perrut

    Líberos: Lukinha e Taichi Hangai

    Técnico: Nery Tambeiro

    Sesi Bauru

    Após amargar a nona posição da Superliga, o Sesi Bauru segurou os destaques individuais e foi atrás de reforços pontuais no mercado com o objetivo de formar uma equipe para retornar aos playoffs. Barreto, maior bloqueador da última edição, e Pureza, dono do passe mais eficiente, estão entre os atletas que renovaram seus contratos.

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    Samuel Neufeld, destaque do Minas e oitavo maior pontuador do campeonato com 353 acertos, chega para assumir a condição de titular na saída de rede. O técnico Marcos Pacheco, que teve passagem pelo time entre 2013 e 2017, reassume a função.

    Levantadores: Mateus Bender e Bruno "Canhoto"

    Opostos: Samuel e Wagner Silva

    Ponteiros: Guiga, Gabriel Vaccari, Gui Amorim, Victor Hugo e Pedro Marcon

    Centrais: Thiery, Barreto e Willian Pereira

    Líberos: Douglas Pureza e Henzo

    Técnicos: Marcos Pacheco

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