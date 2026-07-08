Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27
Confira as contratações e renovações de equipes da Superliga Masculina para a próxima temporada
Os clubes da Superliga Masculina já se preparam para a temporada 2026/27. Com o início do campeonato previsto para meados de outubro e novembro, as equipes aproveitam a janela de competições de seleções para fortalecer seus elencos. O Lance! te mostra como está a configuração de alguns dos times que vão disputar a elite do vôlei brasileiro.
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Veja como estão alguns elencos da Superliga Masculina
Sada Cruzeiro
Buscando manter a hegemonia no cenário nacional, o Sada Cruzeiro mantém a base do elenco que conquistou a Superliga nas últimas duas temporadas, com Lucão, Oppenkoski, Brasília, Rodriguinho e outras permanências. O técnico Filipe Ferraz também segue à frente do time.
A saída de Douglas Souza é a baixa mais significativa no conjunto celeste, que, por sua vez, ganhou duas caras novas na ponta. O cubano-brasileiro Yoandy Leal retorna à equipe mineira após oito anos, enquanto o argentino Armoa Morel volta ao Brasil depois de passagem "relâmpago" pelo Guarulhos em 2025.
Levantadores: Matheus Brasília e Gustavo Orlando
Opostos: Oppenkoski e Wallace
Ponteiros: Yoandy Leal, Rodriguinho, Willian e Armoa Morel
Centrais: Lucão, Otávio e Juan Velasco
Líberos: Alê Elias e Arthur Lessa
Técnico: Filipe Ferraz
Campinas
Apesar dos títulos inéditos do Sul-Americano e da Copa Brasil, o sabor amargo do terceiro vice consecutivo na Superliga predominou ao fim da temporada passada para o Campinas. O projeto viu Adriano e Judson, astros da Seleção, tomarem novos rumos no exterior, mas buscou reposições à altura.
2026/27" class="font-bold break-normal hover:underline" style="color:#00A021">Douglas Souza lidera o "pacotão" de reforços campineiros para 2026/27, que ainda conta com o central campeão olímpico Éder, os ponteiros Marcus Coelho (ex-Joinville) e Vini Henrique (ex-Guarulhos) e o líbero Pedrinho (ex-Praia Clube), além do argentino Jan Martínez (ex-Sesc RJ). Por outro lado, Bruninho, Bruno Lima, Matheus Pinta e o técnico Horacio Dileo ficam no time do interior paulista.
Levantadores: Bruninho e Cristiano Torelli
Opostos: Bruno Lima e Acerola
Ponteiros: Douglas Souza, Jan Martínez, Marcus Coelho e Vinícius Henrique
Centrais: Matheus Pinta, Éder, Witallo e Yan Patrick
Líberos: Pedrinho e Matheus Bandini
Técnico: Horacio Dileo
Praia Clube
Com a missão de quebrar a barreira das semifinais, o Praia Clube renovou com 11 atletas do plantel eliminado pelo Campinas na última temporada. Nomes como os veteranos Franco e Isac e os destaques Paulo e Resley seguem em Uberlândia, assim como o treinador Fabiano "Magoo".
Quatro contratações fecham o elenco aurinegro: o central Guilherme Voss, da Seleção Brasileira B; os ponteiros Wilson Silva, ex-São José, e Joaquim Tavares, ex-Joinville; e o oposto Wesleen, maior pontuador do lanterna JF Vôlei na Superliga 2025/26.
Levantadores: Resley, Rafael Foster e Lucas Rocha
Opostos: Franco e Wesleen
Ponteiros: Paulo Vinicios, Lucas Lóh, Wilson Silva, Joaquim Tavares e Ryan Frangiotti
Centrais: Isac, Guilherme Voss, Wennder e Rhyan Luiz
Líberos: Filipinho
Técnico: Fabiano "Magoo" Ribeiro
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Suzano
O Suzano mescla experiência e juventude para voltar a figurar entre os semifinalistas da Superliga. O clube paulista conseguiu manter seus pilares, como os jovens Bieler, Sabino e Leo Andrade, além do central Riad, que completará 45 anos na sua sexta temporada seguida como jogador da equipe.
Entre as novidades estão o ponteiro Maurício Borges e o líbero Lukinha, que chegam do Campinas e se juntam a Riad como os nomes mais experientes do elenco. Nery Tambeiro, ex-Guarulhos e Minas, foi escolhido para comandar o time.
Levantadores: Gabriel Bieler e Matheus Bento
Opostos: Sabino e Paulão
Ponteiros: Maurício Borges, Robert, Vitor Baesso e Luiz Andrada
Centrais: Leo Andrade, Riad, Álvaro, Lucas França e Lucas Perrut
Líberos: Lukinha e Taichi Hangai
Técnico: Nery Tambeiro
Sesi Bauru
Após amargar a nona posição da Superliga, o Sesi Bauru segurou os destaques individuais e foi atrás de reforços pontuais no mercado com o objetivo de formar uma equipe para retornar aos playoffs. Barreto, maior bloqueador da última edição, e Pureza, dono do passe mais eficiente, estão entre os atletas que renovaram seus contratos.
Samuel Neufeld, destaque do Minas e oitavo maior pontuador do campeonato com 353 acertos, chega para assumir a condição de titular na saída de rede. O técnico Marcos Pacheco, que teve passagem pelo time entre 2013 e 2017, reassume a função.
Levantadores: Mateus Bender e Bruno "Canhoto"
Opostos: Samuel e Wagner Silva
Ponteiros: Guiga, Gabriel Vaccari, Gui Amorim, Victor Hugo e Pedro Marcon
Centrais: Thiery, Barreto e Willian Pereira
Líberos: Douglas Pureza e Henzo
Técnicos: Marcos Pacheco
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