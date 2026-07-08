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Deschamps cobra França mais eficiente antes de duelo com Marrocos

França enfrenta Marrocos nesta quarta-feira (9)

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
08/07/2026 14:16
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Deschamps em coletiva da França
Técnico da França concedeu coletiva de imprensa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A França vai a campo nesta quarta-feira, dia 9 de julho, pelas quartas de final da Copa do Mundo, para enfrentar o Marrocos. Com um dos melhores ataque da competição, Didier Deschamps afirmou que espera uma equipe ainda mais eficiente ofensivamente para garantir a vaga na semifinal. O treinador chamou atenção para necessidade de pensar no ataque.

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    • - Precisamos ser eficientes no ataque. Às vezes você cria seis chances e faz dois gols, em outras cria duas e também marca duas vezes. O mais importante é aproveitar as oportunidades - destacou Deschamps.

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    Técnico Didier Deschamps olha para cima e acena com a mão direita
    Didier Deschamps, técnico da França, concedeu coletiva de imprensa (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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    • O treinador também fez questão de destacar a evolução do Marrocos desde o último encontro entre as equipes, na semifinal da Copa do Mundo de 2022. Na ocasião, a França venceu e avançou à decisão. Agora, segundo Deschamps, o cenário é diferente.

    - O perfil do Marrocos não é o mesmo de quatro anos atrás. Eles disputaram a final da Copa Africana de Nações, têm jogadores de alto nível e não estão aqui apenas para competir. Estão aqui para vencer. Precisamos estar preparados para enfrentar uma grande equipe - completou.

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    O restante do elenco está à disposição do treinador. Além disso, a Fifa manteve o cartão amarelo recebido por Michael Olise nas oitavas de final, após negar recurso apresentado pela federação francesa.

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