O fisiculturista brasileiro Vitor Chaves conquistou o troféu da categoria Men's Physique no Arnold UK, em Birmingham, na Inglaterra. Foi o maior título do pernambucano de 32 anos, que recebeu o troféu das mãos do próprio Schwarzenegger, criador do evento.

continua após a publicidade

➡️Sabalenka é campeã do Miami Open e conquista Sunshine Double

➡️Leclerc se revolta na classificação do GP do Japão e detona regras da F1

No início de março, Vitor havia conquistado o vice-campeonato do Arnold Ohio, segundo torneio mais importante da modalidade. O brasileiro foi superado apenas pelo norte-americano Brandon Hendrickson, dono de três títulos do Mr. Olympia.

O rival não participou da competição da Inglaterra, e o caminho ficou mais livre para o triunfo de Vitor. Desta vez, a disputa ficou entre o brasileiro e o romeno Andrei Dei, mas o pernambucano recebeu a melhor avaliação dos juízes.

continua após a publicidade

Na categoria Men's Physique, a prioridade é por um físico atlético e harmônico, com mais foco na proporção e simetria, porém com menos massa muscular e definição do que em outras categorias. É conhecida como uma "porta de entrada" para o fisiculturismo, por ser considerada menos extrema.

+Aposte na vitória do seu atleta favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Vitor Chaves durante a disputa do Arnold UK (Foto: Reprodução/ Instagram)

Dobradinha brasileira com Rayane Fogal

Além de Vitor Chaves, a brasileira Rayane Fogal também saiu de Birmingham com um troféu nas mãos. Na última sexta-feira (27), a mineira de 31 anos se sagrou campeã da categoria Wellness, superando a compatriota Giselle Machado. Rayane manteve a sequência de títulos, após levar a melhor no Arnold Ohio.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial