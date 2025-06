Atleta de fisiculturismo natural faz exercício com meia tonelada; veja vídeo

Gabriel Ganley, um atleta de fisiculturismo natural, surpreendeu a internet ao realizar um exercício de pernas com impressionantes 500 kg. Sob a orientação de Eduardo Corrêa, considerado o maior bodybuilder da história do Brasil, o jovem de 21 anos conseguiu "empurrar" meia tonelada no leg press. O feito foi registrado e publicado no canal "Eduardo Correa" no YouTube.

Gabriel Ganley faz exercício com meia tonelada

Quem é Gabriel Ganley?

Com quase um milhão de seguidores no Instagram, Gabriel Ganley equilibra a vida de influenciador fitness com a de atleta de fisiculturismo. Nascido no Rio de Janeiro, o jovem ganhou destaque na internet com vídeos que mostram sua rotina intensa de treinos e dieta.

O grande diferencial para o sucesso de Ganley é sua abordagem em relação aos hormônios. Embora tenha mencionado que um dia poderá utilizar recursos ergogênicos, ele permanece, até o momento, natural. Assim, demonstra a seus seguidores que é possível alcançar um físico impressionante sem recorrer ao uso da famosa "bomba".

