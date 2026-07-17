Valter Walker garante que russo 'passaria o carro' em Alex Poatan no UFC
Brasileiro teve atuação ruim nos pesados (até 120 kg) durante UFC Casa Branca
A moral de Alex Poatan parece ter sido perdida, ou, pelo menos, abalada, depois da dura derrota no UFC Casa Branca. Com uma atuação abaixo da média, o brasileiro acabou nocauteado por Ciryl Gane em sua primeira luta nos pesos-pesados (até 120,2 kg). Ainda assim, garantiu que seguiria na categoria. Segundo o compatriota Valter Walker, porém, é melhor que Pereira fique longe do russo Sergei Pavlovich.
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Walker conhece bem o estilo de Pavlovich dentro do octógono e não é a primeira vez que aconselha algum outro brasileiro a ficar longe. A dupla treina juntos na "Gor MMA", academia localizada em Moscou, na Rússia. Embora tenha sido grande incentivador de Poatan na busca pelo terceiro cinturão, Valter acredita que o lutador está em grande desvantagem contra seu colega de treino, principalmente na categoria mais pesada do UFC.
— Ele (Pavlovich) é um peso-pesado igual um tanque de guerra. Antigamente, ele não estava treinando com um time, estava treinando meio escaralhado. Agora, está treinando regrado. Na minha opinião, o Pavlovich passaria o carro na ignorância. Igual ele fez com o Xicão. Acho que (o Poatan) não tem "frame" para parar (o Pavlovich) não. O pessoal vai falar: "Está falando m***", mas acho que não ia ter tanque para segurar essa pressão não — disse Walker.
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Como mencionado anteriormente, o "Caçador de Pés" já havia alertado outro brazuca sobre as habilidades de Sergei. Apesar da confiança, Tallison Teixeira, o "Xicão", aguentou menos de 40 segundos contra o russo dentro do octógono em maio deste ano. Um overhand de direita levou o brasileiro ao chão, mas foi no ground and pound que Pavlovich conseguiu a vitória.
Alex Poatan projeta retorno ao UFC
Após quase um mês do UFC Casa Branca, quando Alex Poatan foi derrotado por Ciryl Gane, o brasileiro foca na volta ao octógono. Como revelou durante um evento na última quinta-feira (9), a expectativa é que a próxima luta aconteça em novembro. Além disso, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados garantiu que continuará na categoria dos pesos-pesados (até 120 kg).
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