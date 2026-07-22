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Campeão do UFC ataca brasileiro ex-dono de cinturão: 'Otário'

Joshua Van busca fazer segunda defesa de cinturão contra Alexandre Pantoja

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 13:23
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Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)
Joshua Van cumprimenta Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

A rivalidade entre Joshua Van e Alexandre Pantoja terminou de maneira decepcionante no UFC 323, em dezembro de 2025. Depois de dois anos no topo, o brasileiro perdeu o cinturão após sofrer uma lesão em menos de 30 segundos de combate. O acidente, então, acabou colocando em dúvida o "merecimento" do novo campeão, que voltou a provocar o antigo rival meses depois.

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Quem já viu Van dentro do octógono sabe que o lutador é uma potência na trocação. Inclusive, aos 24 anos, o campeão dos moscas já é o recordista de golpes significativos conectados por minuto no UFC – são cerca de nove golpes certos a cada 60 segundos. Apesar disso, ele garante que está pronto para superar Pantoja na luta agarrada.

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— As pessoas ainda não viram o meu jiu-jítsu. Na minha próxima luta contra o Pantoja, provavelmente vou finalizar esse otário… Assim que eu decifrar o jogo dele, provavelmente vou finalizá-lo — disse Van, em entrevista ao canal "The Schmo".

Uma revanche está prevista desde a fatídica lesão no ano passado. Com cautela, porém, o treinador Marcos "Pampurra" preferiu recusar a proposta da Ultimate para que Alexandre focasse na recuperação completa antes de se arriscar novamente no octógono. Assim, a primeira defesa de Van foi marcada contra outro destaque da categoria até 56,7 kg.

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Pouco antes do duelo entre Chimaev e Strickland, em maio deste ano, Joshua entrou no octógono para defender seu cinturão contra o japonês Tatsuro Taira. O birmanês chegou a ter dificuldades para se livrar do grappling do rival, mas confirmou a superioridade, mais uma vez, com seu alto nível de boxe. Em um intenso duelo de cinco rounds, a vitória foi confirmada por nocaute técnico após uma sequência de golpes do campeão.

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Relembre a lesão de Pantoja no UFC 323

Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou fraturando o braço, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada de 7 de dezembro, a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca (até 56,7 kg). Veja como foi abaixo:

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A luta começou com grande intensidade na trocação. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve intenso e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmanês conseguiu se defender.

Foi em um chute alto do brasileiro que começou o fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou evitar a queda apoiando o braço no chão, mas o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta fosse interrompida, o que decretou a vitória de Joshua Van.

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Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Pantoja acabou derrotado em acidente (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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