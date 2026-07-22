Charles do Bronx aponta arma contra algoz no UFC: 'Tudo que ele faz' Brasileiro analisou possível duelo entre Ilia Topuria e Arman Tsarukyan

A disputa pelo topo do peso-leve (até 70,3 kg) do UFC pode ganhar novos capítulos nos próximos meses. De olho no futuro da divisão, Charles do Bronx apontou o wrestling de Arman Tsarukyan como uma ameaça para Ilia Topuria, ex-campeão e antigo algoz do brasileiro. O possível duelo entre os dois voltou a ganhar força após a derrota do georgiano para Justin Gaethje.

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A moral de Topuria estava em alta por causa de sua longa invencibilidade no MMA, além dos impressionantes nocautes conquistados desde a estreia no UFC – incluindo o único knockdown sofrido por Do Bronx na carreira. No UFC Casa Branca, porém, o georgiano registrou sua primeira derrota no cartel e passou a ver suas habilidades serem questionadas.

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Charles, por exemplo, reconheceu e exaltou o poder de nocaute de Ilia. Ainda assim, em entrevista ao canal "AFL Global", o brasileiro defendeu que Tsarukyan, número 2 do ranking dos leves, representa uma ameaça para o ex-campeão, principalmente pelo alto nível apresentado no grappling.

— Acho que Arman é perfeitamente capaz de vencer. Ilia definitivamente tem poder para nocautear. Se você observar atentamente as lutas de Tsarukyan, tudo o que ele faz é levar seus oponentes para o chão — disse o brasileiro.

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Embora tenha tido dificuldades para se manter ativo no UFC, Arman segue em ação no Real American Freestyle (RAF), evento de wrestling profissional. A última luta do armênio na organização de Dana White aconteceu em novembro de 2025, e ainda não há planos para seu retorno ao octógono. Desde então, no entanto, o lutador esteve no tatame em 11 oportunidades.

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Futuro de Charles do Bronx no UFC

A alta cúpula do UFC tem um trabalho e tanto pela frente. Com grandes nomes em alta, há muitos cenários possíveis para movimentar a divisão nos próximos meses. Entre os principais lutadores está o brasileiro Charles do Bronx, que aguarda a definição de seu próximo passo na organização. A expectativa, porém, era de que o UFC 329 ajudasse a definir os rumos da categoria, mas a lesão de Conor McGregor frustrou os planos.

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Independentemente do resultado, Charles acredita que o ideal é a realização de uma revanche contra Justin Gaethje. Para o "Leão Embaçado", o norte-americano é o adversário que faz mais sentido, o que colocaria o brasileiro como próximo desafiante ao cinturão, especialmente após o desfecho da luta principal entre McGregor e Max Holloway.

Com o cenário da divisão ainda indefinido, Do Bronx agora aguarda a decisão do UFC sobre seu próximo compromisso. O ex-campeão dos leves e atual detentor do cinturão BMF ainda tem oito lutas previstas em seu contrato com a organização e reforçou que está à disposição para seguir ativo.

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Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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