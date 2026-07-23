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Dana White revela bastidores de briga com Anderson Silva: 'Quem é você?'

Presidente do UFC relembrou episódio que teria iniciado o afastamento entre os dois

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 10:59
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Dana White posa ao lado de Anderson Silva
Dana White posa ao lado de Anderson Silva (Foto: Reprodução)

Não é segredo que Dana White e Anderson Silva não mantiveram uma boa relação após a saída do lutador do UFC. Seis anos depois da despedida, o desentendimento entre os dois voltou a sair dos bastidores e virou assunto em entrevistas. Desta vez, o presidente do Ultimate relembrou o momento em que sugeriu ao brasileiro que se aposentasse.

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— O cara é, na sua essência, um lutador e um artista marcial. Lutar é o que ele ama. Ele entrou numa sequência de derrotas. E aí eu disse: "Hora de se aposentar". Ele não fala comigo até hoje. Ele me odeia. Ele disse: "Quem c*** é você para me dizer que não posso fazer o que amo?". Às vezes são negócios, mas às vezes se torna pessoal — contou o presidente do UFC, em entrevista ao "The Pivot".

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A conversa, segundo Dana White, teria marcado uma mudança na relação com Anderson Silva. O brasileiro não gostou da sugestão e, desde então, os dois passaram a manter distância. O episódio também ajudou a aumentar o desgaste entre o ex-campeão dos médios e a organização.

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Adeus do UFC

Anderson Silva encerrou sua trajetória no UFC em outubro de 2020, após ser derrotado por Uriah Hall. O brasileiro deixou a organização depois de uma sequência de resultados negativos e, desde então, passou a explorar novos caminhos na carreira.

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Longe do octógono, Spider encontrou no boxe uma nova oportunidade de competir. O brasileiro participou de diferentes eventos e enfrentou nomes como Julio César Chávez Jr. e Jake Paul, mantendo-se ativo mesmo após o fim da passagem pelo MMA.

A relação com a antiga organização, entretanto, continuou cercada de episódios que alimentaram a percepção de distanciamento. Em 2023, Silva foi escolhido para integrar o Hall da Fama do UFC, mas não compareceu à cerimônia. Na ocasião, um de seus filhos representou o ex-campeão no evento.

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Anderson Silva e Chael Sonnen 2
Anderson Silva e Chael Sonnen em ação no UFC (Foto: Divulgação / UFC)

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