Fora da Copa, Brasil busca penta 'inusitado' no UFC Valter Walker busca quinta vitória consecutiva com mesma finalização

A Copa do Mundo chegou ao fim, mas os fãs no Brasil podem voltar a torcer pelo país já neste sábado (25) no UFC Abu Dhabi. Embora a bandeira verde-amarela seja representada por quatro lutadores durante o dia de ação, é com Valter Walker que os brasileiros terão a chance de ser penta mais uma vez. Desta vez, porém, a conquista é um pouco diferente do título mundial.

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Há quem chame de sorte ou até falta de repertório, mas um fato é inegável: Valter Walker dominou a arte da finalização por chave de calcanhar. Em suas últimas quatro lutas no UFC, o peso-pesado (até 120,2 kg) levou a melhor em todas as oportunidades do mesmo jeito, conquistando "quatro pés" para sua coleção.

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A piada, inclusive, veio do próprio lutador. Em entrevista coletiva antes do UFC Rio, Valter disse que pretendia trazer o "tetra" para o Brasil, ou seja, a quarta finalização na "botinha". O brasileiro chegou a mandar um recado para seu adversário e disse estar confiante de que seu estilo traria "mais um pé" para o país — e a promessa foi cumprida,.

Agora, Valter Walker tenta transformar a brincadeira em uma marca ainda mais impressionante. Diante de Thomas Petersen, o brasileiro busca a quinta vitória consecutiva no UFC. Caso consiga novamente levar o adversário à lona com a mesma técnica, poderá completar o "penta" de uma maneira bastante inusitada.

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A sequência começou em 2024, quando Valter finalizou Junior Tafa com uma chave de calcanhar. Depois, o brasileiro repetiu a dose contra Don'Tale Mayes, em fevereiro 2025, antes de fazer o mesmo diante de Kennedy Nzechukwu e, mais recentemente, com Louie Sutherland.

O feito chama ainda mais atenção por se tratar de uma técnica pouco comum entre os pesos-pesados. Enquanto os atletas da categoria normalmente apostam na força e no poder de nocaute, Valter encontrou um caminho diferente para construir sua sequência de vitórias no UFC. Com quatro "pés" já garantidos, o brasileiro agora busca o quinto.

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Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

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