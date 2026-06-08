Alex Poatan critica comportamento de rival antes do UFC Casa Branca

Alex Poatan revelou que as provocações feitas por Josh Hokit durante a coletiva promocional do UFC Casa Branca foram as mais desrespeitosas que já enfrentou em toda a sua trajetória no esporte. O brasileiro comentou o episódio em entrevista ao MMA Fighting e afirmou nunca ter presenciado algo semelhante.

continua após a publicidade

➡️ De camisa da Seleção: americano representa o Brasil e fatura R$ 512 mil no UFC

O incidente aconteceu em maio, durante o primeiro encontro entre os atletas para promover o evento. Na ocasião, Hokit ignorou Poatan e disparou uma série de provocações, incluindo xingamentos, gestos ofensivos e comentários sobre a dificuldade do brasileiro em falar inglês.

Mesmo tendo convivido com o tradicional "trash talk" de adversários como Jamahal Hill e Magomed Ankalaev, Poatan afirmou que nenhuma situação se aproximou do que aconteceu naquela coletiva.

continua após a publicidade

— Não consegui ver muita coisa, porque tudo aconteceu muito rápido. Só vi mais tarde, mas não, nunca vi nada assim — declarou o brasileiro.

Estreia do Poatan nos pesos pesados

Poatan volta ao octógono no UFC Casa Branca, marcado para o dia 14 de junho, em Washington. O brasileiro fará sua estreia na divisão dos pesos-pesados diante de Ciryl Gane, em duelo válido pelo cinturão interino da categoria.

Caso conquiste a vitória, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados poderá alcançar um feito histórico ao se tornar campeão em três divisões diferentes da organização. Já Hokit também estará em ação no mesmo evento e enfrenta Derrick Lewis.

continua após a publicidade

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Card do UFC Casa Branca recheado de estrelas

O UFC Casa Branca, também chamado de UFC Freedom 250, terá como atração principal a disputa de unificação do cinturão dos leves entre Ilia Topuria e Justin Gaethje.

➡️Lutador aposta R$ 5,2 milhões contra Topuria no UFC Casa Branca

O evento ainda contará com outros brasileiros em ação: Mauricio Ruffy encara Michael Chandler, enquanto Diego Lopes enfrenta Steve Garcia.

🥊 Aposte na vitória de Alex Poatan no UFC Casa Branca

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.