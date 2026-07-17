Dana White revela novos bastidores sobre Jon Jones no UFC Ex-campeão duplo teve relação com dirigente abalada antes do UFC Casa Branca

A parceria entre Dana White e Jon Jones vai de mal a pior desde que o dirigente vetou a luta dele contra Alex Poatan no UFC Casa Branca. Ainda assim, um rápido reencontro no último evento numerado da organização rendeu declaração nas redes sociais e novos bastidores da relação. "Bones" marcou presença como corner, ao lado de seu novo pupilo Gable Steveson.

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Os bastidores foram revelados pelo próprio presidente durante a coletiva após o UFC 329 no último sábado (11). Apesar da troca de farpas recente, Dana contou que Jones fez uma brincadeira durante a encarada de Steveson e Elisha Ellison. A resposta do chefe foi rápida, mas ainda em tom amistoso.

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— Essa foi toda a nossa conversa. Ele disse: "Ei, seu melhor amigo está aqui". Eu falei: "Que bom ver você. Tenha uma boa noite". Ele estava brincando. Ele acha que eu o odeio, mas eu não o odeio — relatou Dana White.

A conversa no palco, porém, não foi o único contato entre os dois durante a Fight Week ("Semana da luta", em inglês). Nas redes sociais, "Bones" publicou uma foto ao lado do patrão e fez questão de elogiá-lo. A publicação deu a entender que a tensão entre ambos ficou no passado, embora as divergências profissionais permaneçam.

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— Mudou a minha vida. Sempre um grande parceiro. Não importa o que aconteça — escreveu Jon Jones.

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Mas, afinal, o que aconteceu entre Jon Jones e Dana White?

Jon Jones estava aposentado havia poucos meses quando a possibilidade de o UFC realizar um evento na Casa Branca ganhou força nos bastidores. Diante da chance de lutar diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o peso-pesado (até 120,2 kg) voltou atrás na decisão e anunciou o retorno à ativa. A expectativa por sua volta aumentou ainda mais após o desafio feito por Alex Poatan, em outubro de 2025.

Embora o brasileiro tenha recebido o aval de Dana White para integrar o card do evento histórico, Jones não teve o mesmo respaldo. Na época, o presidente do UFC chegou a chamar o ex-campeão de "acabado", declaração que desagradou o norte-americano. A partir daí, o peso-pesado chegou a debochar do dirigente e até mesmo pediu a rescisão de seu contrato com a organização.

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Jon Jones pode ter feito sua última luta no UFC diante de Stipe Miocic (Sarah Stier/Getty Images/AFP)

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