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Lutador do UFC pega 16 meses de suspensão por doping

Volkan Oezdemir poderá retornar ao octógono apenas na temporada de 2027

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 10:54
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Volkan Oezdemir é atleta meio-pesado do UFC
Volkan Oezdemir é atleta meio-pesado do UFC (Foto: Divulgação/UFC)

Volkan Oezdemir acreditava estar dando um passo importante para acelerar sua recuperação após uma cirurgia no tornozelo. O que o suíço não esperava era que a decisão de aceitar a ajuda de um profissional da saúde acabaria lhe rendendo uma suspensão de 16 meses por doping. Aos 36 anos, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) admitiu o uso de uma substância proibida.

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    Embora o UFC ainda não tenha divulgado oficialmente detalhes sobre a punição, Oezdemir afirmou que colaborou com as autoridades responsáveis pelo caso. Com a suspensão, o lutador só deverá estar apto a retornar às competições em 2027.

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    Segundo o relato do lutador, o caso começou após uma cirurgia no tornozelo. No fim de 2025, ele conheceu um profissional da área da saúde que, inicialmente, teria apresentado propostas relacionadas a negócios e possíveis oportunidades para a carreira de Oezdemir após a aposentadoria. A relação, porém, tomou outro rumo durante a recuperação do atleta.

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    • O profissional apresentou um plano que prometia ajudá-lo a recuperar a forma física em pouco tempo e ofereceu uma substância que teria sido descrita como segura e indetectável. Oezdemir admitiu que aceitou utilizar o produto e aplicou uma injeção de EPO em si mesmo. Três dias depois, foi submetido a um teste antidoping em sua residência. Em 5 de março, recebeu a confirmação de que o resultado havia sido positivo.

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    — Cometi um erro e assumo total responsabilidade por ele. Todo atleta é responsável por tudo o que coloca no próprio corpo. Essa foi a minha decisão e foi o maior erro da minha vida — afirmou Oezdemir.

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    A eritropoietina, conhecida como EPO, é uma substância que estimula a produção de glóbulos vermelhos. O aumento da quantidade dessas células pode ampliar o transporte de oxigênio pelo organismo e, consequentemente, melhorar a resistência física — razão pela qual a substância é proibida no esporte. O lutador afirmou ainda que decidiu cooperar com as autoridades antidoping e comunicar o UFC sobre o caso.

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    — Reconheço o que fiz e assumo total responsabilidade por isso. Estou compartilhando o que aconteceu porque precisava entender minhas próprias ações e porque isso poderia acontecer com outros atletas. Decepcionei meu esporte, meus fãs e, principalmente, a mim mesmo. A todos que me apoiaram, peço sinceras desculpas — declarou.

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    Daniel Cormier e Volkan Oezdemir se enfrentaram no UFC 220 (Foto: Reprodução)

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