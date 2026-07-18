Lutador do UFC pega 16 meses de suspensão por doping Volkan Oezdemir poderá retornar ao octógono apenas na temporada de 2027

Volkan Oezdemir acreditava estar dando um passo importante para acelerar sua recuperação após uma cirurgia no tornozelo. O que o suíço não esperava era que a decisão de aceitar a ajuda de um profissional da saúde acabaria lhe rendendo uma suspensão de 16 meses por doping. Aos 36 anos, o ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) admitiu o uso de uma substância proibida.

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Embora o UFC ainda não tenha divulgado oficialmente detalhes sobre a punição, Oezdemir afirmou que colaborou com as autoridades responsáveis pelo caso. Com a suspensão, o lutador só deverá estar apto a retornar às competições em 2027.

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Segundo o relato do lutador, o caso começou após uma cirurgia no tornozelo. No fim de 2025, ele conheceu um profissional da área da saúde que, inicialmente, teria apresentado propostas relacionadas a negócios e possíveis oportunidades para a carreira de Oezdemir após a aposentadoria. A relação, porém, tomou outro rumo durante a recuperação do atleta.

O profissional apresentou um plano que prometia ajudá-lo a recuperar a forma física em pouco tempo e ofereceu uma substância que teria sido descrita como segura e indetectável. Oezdemir admitiu que aceitou utilizar o produto e aplicou uma injeção de EPO em si mesmo. Três dias depois, foi submetido a um teste antidoping em sua residência. Em 5 de março, recebeu a confirmação de que o resultado havia sido positivo.

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— Cometi um erro e assumo total responsabilidade por ele. Todo atleta é responsável por tudo o que coloca no próprio corpo. Essa foi a minha decisão e foi o maior erro da minha vida — afirmou Oezdemir.

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A eritropoietina, conhecida como EPO, é uma substância que estimula a produção de glóbulos vermelhos. O aumento da quantidade dessas células pode ampliar o transporte de oxigênio pelo organismo e, consequentemente, melhorar a resistência física — razão pela qual a substância é proibida no esporte. O lutador afirmou ainda que decidiu cooperar com as autoridades antidoping e comunicar o UFC sobre o caso.

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— Reconheço o que fiz e assumo total responsabilidade por isso. Estou compartilhando o que aconteceu porque precisava entender minhas próprias ações e porque isso poderia acontecer com outros atletas. Decepcionei meu esporte, meus fãs e, principalmente, a mim mesmo. A todos que me apoiaram, peço sinceras desculpas — declarou.

Daniel Cormier e Volkan Oezdemir se enfrentaram no UFC 220 (Foto: Reprodução)

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