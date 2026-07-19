logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Brasileiro nocauteia compatriota e leva mais de R$ 500 mil no UFC

Felipe Franco derrotou Levi Rodrigues por nocaute técnico no segundo round

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:54
Favorite o Lance! no Google
Felipe Franco comemora vitória sobre Levi Rodrigues no UFC Oklahoma City
Felipe Franco comemora vitória sobre Levi Rodrigues no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

O show de Felipe Franco garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Oklahoma City. Neste sábado (18), o brasileiro dominou completamente o compatriota Levi Rodrigues Jr. até o nocaute técnico ser confirmado no segundo round. Para reforçar a bela atuação, o Ultimate deu ao meio-pesado (até 92,9 kg) um bônus de 100 mil dólares, cerca de R$ 511 mil, na cotação atual.

  • Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    Brasileiro ataca Conor McGregor após UFC 329: ‘Se eu pego, mato’

    Lutas
    Há 4 dias
  • Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    Após UFC 329, lutador brasileiro desafia Israel Adesanya

    Lutas
    Há 4 dias
  • Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Destaque do UFC, Pimblett minimiza jiu-jitsu de Charles do Bronx

    Lutas
    Há 5 dias

    • ➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

    Já no round inicial parecia que o destino estava selado. Em alto nível na luta agarrada, Franco quase levou a melhor nos primeiros cinco minutos, mas Levi conseguiu seguir vivo na disputa. A vitória, porém, foi rapidamente confirmada nos segundos iniciais, quando Felipe colocou o compatriota no chão e conectou um belo ground and pound que fez o juíz interromper o combate.

    continua após a publicidade

    O brasileiro não foi o único a receber a premiação. Tommy McMillen recebeu também o bônus de Performance da Noite pelo nocaute em Alberto Montes no terceiro round. Além deles, no main event, os ex-campeões Dricus Du Plessis e Kamaru Usman levaram a mesma bolada por protagonizarem a Luta da Noite.

  • Yan Diomande, da Costa do Marfim, encara marcação de Kimmich, da Alemanha

    Destaque da Copa é sincero sobre confronto com Vini Jr: 'Estava com medo'

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Messi e Yamal se encontram na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha

    Espanha e Argentina: o que você precisa saber sobre o duelo da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto
  • Escultura instalada próxima ao Mercedes Benz Stadium remete aos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996

    Atlanta 30 anos: cidade aproveita Olimpíada para sediar Copa do Mundo

    Mais Esportes
    Há 18 horas

    • ➡️ Brasileiro é demitido do UFC após polêmica com arbitragem

    Problemas com dopping de rival no UFC

    Embora siga invicto no MMA profissional, Levi chegou no UFC já com uma mancha na carreira. Após o sucesso no Contender Series, em outubro de 2025 – quando conquistou seu contrato com o Ultimate – "Baby Monster" testou positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante sintético, parecido com a testosterona.

    continua após a publicidade

    Uma suspensão, então, foi dada pela Combat Sports Anti-Doping (CSAD) à Rodrigues, que afirmou ter utilizado a substância para tratar uma série de lesões que tiraram da ativa por cerca de três anos. Sem poder estrear até o incidente ser resolvivo, Levi fez enfim sua primeira luta no Octógono, mas muito sucesso.

    Promessa do Brasil, Levi Rodrigues em luta no Dana White's Contender Series, antes do UFC
    Promessa do Brasil, Levi Rodrigues em luta no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @levi.bmonster)

    🥊 Aposte na vitória do Brasil no UFC

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City

    Lutas

    Du Plessis vence duelo de ex-campeões no UFC Oklahoma City; veja resultados

    Há 23 minutos
    Card oficial do UFC Oklahoma City, com Dricus du Plessis e Kamaru Usman

    Lutas

    Du Plessis x Usman: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Oklahoma City

    Há 18 horas
    Volkan Oezdemir é atleta meio-pesado do UFC

    Lutas

    Lutador do UFC pega 16 meses de suspensão por doping

    Há 23 horas
    Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

    Lutas

    Dana White revela novos bastidores sobre Jon Jones no UFC

    Há 1 dia
    Alex Poatan sentado em vídeo de denúncia contra arbitragem do UFC Casa Branca

    Lutas

    Valter Walker garante que russo 'passaria o carro' em Alex Poatan no UFC

    Há 1 dia
    Alex Poatan ergue o braço esquerdo e exibe prêmio do UFC em Las Vegas

    Lutas

    Alex Poatan provoca árbitro após demissão de brasileiro do UFC

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    Conor McGregor exige anulação de derrota no UFC 329; entenda

    Borrachinha vibra após vitória no UFC (Foto: Reprodução Instagram Borrachinhamma)

    Borrachinha nega luta contra ex-campeão do UFC

    Junior "Cigano" dos Santos em coletiva após UFC 211

    Em revanche do UFC, Cigano e Werdum tem luta cancelada

    Felipe Franco no Dana White's Contender Series, antes de entrar no UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

    UFC terá duelo de brasileiros em evento deste sábado (18)

    Michel Pereira perdeu no UFC Xangai (Foto: Reprodução Instagram UFC)

    Brasileiro é demitido do UFC após polêmica com arbitragem

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    Brasileiro ataca Conor McGregor após UFC 329: 'Se eu pego, mato'

    Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    Após UFC 329, lutador brasileiro desafia Israel Adesanya

    Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    Brasileiro entra no top-15 de divisão do Ultimate após UFC 329

    Charles do Bronx derrota Max Holloway no UFC 326 (Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    Destaque do UFC, Pimblett minimiza jiu-jitsu de Charles do Bronx

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    McGregor confirma cirurgia e diz que fará última luta do contrato no UFC

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    Conor McGregor fala sobre lesão sofrida no UFC 329 pela primeira vez

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

    McGregor ficará quanto tempo fora do UFC? Entenda a grave lesão sofrida no UFC 329

    Jon Jones quer Alex Poatan no UFC Casa Branca (Foto: Jeff Bottari/UFC)

    Alex Poatan e Jon Jones se encontram nos bastidores do UFC 329