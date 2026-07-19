Brasileiro nocauteia compatriota e leva mais de R$ 500 mil no UFC
Felipe Franco derrotou Levi Rodrigues por nocaute técnico no segundo round
O show de Felipe Franco garantiu muito mais do que "apenas" a vitória no UFC Oklahoma City. Neste sábado (18), o brasileiro dominou completamente o compatriota Levi Rodrigues Jr. até o nocaute técnico ser confirmado no segundo round. Para reforçar a bela atuação, o Ultimate deu ao meio-pesado (até 92,9 kg) um bônus de 100 mil dólares, cerca de R$ 511 mil, na cotação atual.
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Já no round inicial parecia que o destino estava selado. Em alto nível na luta agarrada, Franco quase levou a melhor nos primeiros cinco minutos, mas Levi conseguiu seguir vivo na disputa. A vitória, porém, foi rapidamente confirmada nos segundos iniciais, quando Felipe colocou o compatriota no chão e conectou um belo ground and pound que fez o juíz interromper o combate.
O brasileiro não foi o único a receber a premiação. Tommy McMillen recebeu também o bônus de Performance da Noite pelo nocaute em Alberto Montes no terceiro round. Além deles, no main event, os ex-campeões Dricus Du Plessis e Kamaru Usman levaram a mesma bolada por protagonizarem a Luta da Noite.
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Problemas com dopping de rival no UFC
Embora siga invicto no MMA profissional, Levi chegou no UFC já com uma mancha na carreira. Após o sucesso no Contender Series, em outubro de 2025 – quando conquistou seu contrato com o Ultimate – "Baby Monster" testou positivo para nandrolona, um esteroide anabolizante sintético, parecido com a testosterona.
Uma suspensão, então, foi dada pela Combat Sports Anti-Doping (CSAD) à Rodrigues, que afirmou ter utilizado a substância para tratar uma série de lesões que tiraram da ativa por cerca de três anos. Sem poder estrear até o incidente ser resolvivo, Levi fez enfim sua primeira luta no Octógono, mas muito sucesso.
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