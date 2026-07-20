Nove meses após perder cinturão para Alex Poatan, russo volta ao UFC
Magomed Ankalaev enfrenta Bogdan Guskov no UFC Abu Dhabi neste sábado (25)
Magomed Ankalaev enfim volta ao octógono, após a derrota para Alex Poatan em outubro de 2025. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC Abu Dhabi será protagonizado pelo russo, que enfrenta o uzbeque Bogdan Guskov na luta principal. O evento deste sábado (25) contará ainda com quatro lutadores brasileiros.
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Antes do dia mais esperado, os lutadores passam ao menos quatro dias ao lado do UFC para cumprir uma sequência de compromissos. O primeiro é o famoso "media day", que costuma acontecer na quarta-feira, seguido da coletiva de imprensa do dia seguinte. As pesagens oficial e cerimonial seguem nas sextas, enquanto o evento fecha tudo no sábado.
Ankalaev x Guskov
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Magomed Ankalaev tenta se recuperar do revés mais recente na carreira. O russo perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) para Alex Poatan na revanche realizada em outubro do ano passado e agora busca iniciar uma nova caminhada rumo ao topo da divisão. Antes da derrota, o ex-campeão acumulava 14 lutas sem perder no UFC, com 12 vitórias, um empate e um duelo sem resultado.
Do outro lado, Bogdan Guskov chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro do ano passado. O lutador uzbeque venceu todos os duelos dessa série pela via rápida e fará, pela primeira vez, uma luta de cinco rounds no UFC.
Outros 11 combates estão confirmados para o UFC Abu Dhabi no dia 25 de julho. Em destaque no Brasil, Wellington Turman, Ismael Bonfim levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono no card preliminar. Já, Valter Walker e Brendson Ribeiro representam o país na porção preliminar.
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FICHA TÉCNICA
UFC Abu Dhabi
📆 Data: 25 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 10h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Etihad Arena, Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 13h
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Bogdan Guskov
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Steve Erceg x Ramazam Temirov
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Islam Dumatov x Wellington Turman
Peso-leve (até 70,3 Kg): Magomed Zaynukov x Damian Rzepecki
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Rizvan Kuniev x Tyrell Fortune
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Axel Sola
Card Preliminar - 10h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Thomas Petersen
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Uran Satybaldiev x Dustin Jacoby
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio x Sam Patterson
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Tuchalov x Brendson Ribeiro
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Mike Davis
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