Lutador aposta R$ 5,2 milhões contra Topuria no UFC Casa Branca

O peso-leve Arman Tsarukyan chamou atenção fora do octógono ao apostar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões) na vitória de Justin Gaethje sobre Ilia Topuria no UFC Casa Branca. O próprio lutador compartilhou o vídeo da aposta em suas redes sociais e demonstrou confiança no triunfo do americano.

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Na publicação, Tsarukyan ainda prometeu um presente a Gaethje caso ele vença o campeão georgiano:

— Justin, eu tenho uma nova caminhonete Ram esperando por você quando você ganhar. VAMOS LÁ! — escreveu o armênio na legenda da postagem.

Rivalidade com Topuria pesou na decisão

Conhecido por suas provocações ao georgiano, Tsarukyan não esconde a torcida por Justin Gaethje. Antes de concluir a aposta, o armênio justificou sua confiança no norte-americano:

— O Gaethje, cara. Toda vez que o Gaethje lutou como azarão, todos achavam que ele perderia, mas ele sempre venceu. Posso apostar 50 mil? Para 1 milhão eu tenho que fazer algumas ligações antes. Meu Deus, se meu pai vir isso...

A escolha vai na contramão das casas de apostas, que apontam Topuria como favorito para sair vencedor do confronto.

Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

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Retorno pode ultrapassar R$ 29 milhões

Caso Justin Gaethje consiga derrotar Ilia Topuria, a aposta renderia a Arman Tsarukyan aproximadamente US$ 5,7 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 29,4 milhões.

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Após a repercussão do vídeo nas redes sociais, Tsarukyan voltou a comentar o assunto e publicou um print da aposta, exibindo os detalhes da transação. Na legenda da postagem, o armênio questionou os seguidores sobre as chances de Gaethje surpreender o campeão dos leves:

— Quais são as hipóteses de o Justin conseguir fazer o trabalho? — escreveu o lutador.

A publicação aumentou ainda mais o debate entre fãs e analistas de UFC, já que Topuria aparece como favorito nas casas de apostas para o duelo.

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UFC pode investigar o caso

Tsarukyan deve enfrentar problemas com o UFC. Desde 2022, a organização proíbe que atletas, treinadores, familiares e membros das equipes apostem em lutas promovidas pela companhia.

A medida foi implementada para proteger a integridade esportiva, já que competidores podem ter acesso a informações privilegiadas sobre lesões, preparação física e estratégias de luta.

Dessa forma, uma eventual confirmação da aposta milionária poderá levar o UFC a investigar o caso e aplicar sanções ao lutador armênio por violação do código de conduta da organização.

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