Alex Poatan tem a receita para derrotar Gane no UFC Casa Branca

Faltam apenas nove dias. Em 14 de junho, Alex 'Poatan' Pereira faz uma das principais lutas da carreira. Afinal, o brasileiro subirá ao octógono na co-luta principal do UFC Casa Branca contra o francês Ciryl Gane.

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➡️ Campeão do UFC busca bater mesmo feito de Alex Poatan

- Acho que é uma luta boa. Eu já vi algumas vezes ele em ação. Vi como ele se comporta e como se movimenta. Para o peso, é um cara muito ágil. Mas nenhum dos adversários, dos amigos de treino conseguem simular ou fez algo que eu possa estar fazendo - previu o lutador paulista, em entrevista à Paramount, garantido que seu arsenal de golpes será fundamental nesse desafio.

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca. Além de Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Confira, abaixo, o card completo do UFC Casa Branca

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Cinturão do peso-leve (até 70,3 kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 kg): Diego Lopes x Steve Garcia

Alex Poatan na contagem regressiva para o UFC Casa Branca (Foto: Divulgação/UFC)

Duelo brasileiro no UFC Vegas 118

Já neste sábado, 6, acontece o UFC Vegas 118. E uma das atrações será a luta entre as brasileiras Ariane 'Sorriso' Carnelossi e Ketlen Souza. À Paramount, a primeira falou da expectativa para o confronto:

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Por conta de muita lesão, faltou um pouco de agressividade nas minhas lutas, a gente fica um pouquinho mais tensa. Só que agora, sem lesão, com duas lutas em seguida fazendo, eu pretendo continuar a minha agressividade nessa luta. Por mais que a gente treine duro, é bem diferente de luta, (0:57) que tem uma pressão bem maior.



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