Brasileiro ex-UFC confessa agressão contra esposa após prisão em flagrante Cláudio Ribeiro foi detido, enquanto esposa precisou de atendimento médico

Mais um ex-lutador do UFC foi parar atrás das grades. Na última quarta-feira (22), Cláudio Ribeiro estava em casa, no interior de São Paulo, quando foi preso em flagrante por violência doméstica. Segundo nota da Polícia Militar, o atleta brasileiro admitiu ter agredido a esposa durante uma discussão do casal.

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Enquanto Ribeiro era encaminhado à delegacia, a mulher recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Várzea Paulista. No local, foi constatada uma fratura no nariz da esposa. Após o atendimento, ela foi liberada para prestar depoimento.

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A vítima, então, revelou que recebeu socos no rosto de Cláudio durante um desentendimento e acionou a Polícia Militar, que foi ao local. O lutador, por sua vez, afirmou que agiu em legítima defesa e que, enquanto tentava se defender, acabou atingindo o rosto da mulher.

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Passagem ruim pelo UFC

O tão sonhado contrato com o UFC foi conquistado após uma vitória dominante no Dana White's Contender Series. Já na estreia, porém, veio a primeira decepção no octógono mais famoso do mundo. No início do segundo round, Ribeiro acabou nocauteado pelo ganês Abdul Razak Alhassan e anotou sua primeira de três derrotas na organização.

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Ao todo, Cláudio Ribeiro registra um cartel de 13 vitórias e seis derrotas no MMA. Quatro combates foram disputados pelo Ultimate, mas em apenas uma oportunidade o brasileiro saiu com a vitória. Todos os quatro resultados terminaram em nocaute – para o bem ou para o mal.

Claudio Ribeiro no Dana White's Contender Series, antes do UFC (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC/UFC)

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