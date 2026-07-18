Du Plessis x Usman: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Oklahoma City Evento será realizado em Oklahoma City, nos EUA, a partir das 18h (de Brasília)

O Ultimate retorna com o UFC Oklahoma City neste sábado (18). Na luta principal, o sul-africano Dricus Du Plessis enfrenta o nigeriano Kamaru Usman pela categoria dos médios (até 83,9 kg) – em uma disputa de ex-campeões. Ao todo, quatro brasileiros entram em ação entre o card principal e preliminar.

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Em destaque no Brasil, Tabatha Ricci leva a bandeira verde-amarela para o centro do octógono do UFC no card principal. Levi Rodrigues Jr., Felipe Franco e Dione Barbosa são os brasileiros da noite na porção preliminar.

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Du Plessis x Usman

O duelo coloca frente a frente dois nomes de peso do MMA africano, mas em momentos diferentes da carreira. Dricus du Plessis tenta se recuperar da perda do cinturão dos médios e voltar à rota pelo título. O sul-africano chegou ao topo da divisão após construir uma sequência de vitórias expressivas, incluindo triunfos sobre nomes como Robert Whittaker, Israel Adesanya e Sean Strickland.

Kamaru Usman, por sua vez, encara um novo desafio na categoria até 84 kg. Após dominar a divisão dos meio-médios e realizar cinco defesas de cinturão, o nigeriano busca se estabelecer entre os médios e manter vivo o objetivo de conquistar títulos em duas categorias diferentes. Ao longo da carreira, Usman derrotou adversários como Tyron Woodley, Jorge Masvidal e Colby Covington.

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Dricus du Plessis comemora vitória Strickland pela cinturão dos médios no UFC 312 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

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FICHA TÉCNICA

UFC Oklahoma City

📆 Data: 18 de julho de 2026

⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 21h

Peso-médio (até 83,9 kg): Dricus Du Plessis (84,1 kg) x Kamaru Usman (84,3 kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (83,9 kg) x Christian Leroy Duncan (84,1 kg)

Peso-leve (até 70,3 kg): Chase Hooper (71,4 kg)* x Mitch Ramirez (70,5 kg)

Peso-palha (até 52,1 kg): Tabatha Ricci (52,6 kg) x Fatima Kline (52,3 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Tommy McMillen (66,2 kg) x Alberto Montes (66,2 kg)

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Card Preliminar - 18h

Peso-pena (até 65,7 kg): Austin Bashi (65,7 kg) x Jose Miguel Delgado (66,2 kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean Paul Lebosnoyani (77,5 kg) x Seok Hyeon Ko (76,6 kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Levi Rodrigues Jr. (93,4 kg) x Felipe Franco (92,9 kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Ezra Elliott (66,9 kg)** x Damien Anderson (66,2 kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Alden Coria (57,1 kg) x Stewart Nicoll (57,1 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): RJ Harris (119 kg) x Alvin Hines (119,7 kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Anna Melisano (57,1 kg) x Dione Barbosa (56,7 kg)

*Chase Hooper ficou acima do limite permitido para a divisão peso-leve e será multado em 20% de sua bolsa, que foi repassada ao seu adversário.

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**Ezra Elliott ficou acima do limite permitido para a divisão peso-pena.

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