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Ankalaev admite trauma pós-Alex Poatan antes de voltar ao UFC

Lutador russo retorna ao octógono neste sábado

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
21/07/2026 09:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
Alex Poatan enfrentou Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Magomed Ankalaev admitiu ter enfrentado dificuldades psicológicas após a derrota para Alex Poatan no UFC 320, em outubro de 2025. Nocauteado pelo brasileiro em 80 segundos, o russo perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) e ficou afastado do octógono por meses.

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    • O impacto emocional da derrota afetou diretamente o retorno do lutador às competições. O intervalo entre o combate e a nova luta foi marcado por instabilidade mental, segundo o próprio Ankalaev. Antes da derrota, o ex-campeão acumulava 14 lutas sem perder no UFC, com 12 vitórias, um empate e um duelo sem resultado.

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    Em entrevista ao canal Red Corner MMA, o russo revelou os bastidores desse período e garantiu estar em outro patamar mental para a nova fase da carreira. "Há muito tempo. Eu queria voltar, mas tive traumas. Foi difícil, pois o último combate (contra Alex Poatan) foi uma derrota. Mas agora estou de volta, com a minha mente fresca, com minha cabeça fria. Eu acho que agora tudo será diferente", afirmou Magomed Ankalaev.

    Ankalaev e Poatan se enfrentam na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)
    Ankalaev e Poatan se enfrentaram na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

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    Ankalaev no UFC Abu Dhabi

    O lutador faz seu retorno ao octógono neste sábado (25). Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC Abu Dhabi será protagonizado pelo russo, que enfrenta o uzbeque Bogdan Guskov na luta principal. O evento contará ainda com quatro lutadores brasileiros.

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    Guskov chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro do ano passado. O lutador uzbeque venceu todos os duelos dessa série pela via rápida e fará, pela primeira vez, uma luta de cinco rounds no UFC.

    Em destaque no Brasil, Wellington Turman e Ismael Bonfim levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono no card preliminar. Já, Valter Walker e Brendson Ribeiro representam o país na porção preliminar.

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    FICHA TÉCNICA
    UFC Abu Dhabi

    📆 Data: 25 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 10h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Etihad Arena, Abu Dhabi (EAU)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

    Card Principal - 13h

    Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Bogdan Guskov
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Steve Erceg x Ramazam Temirov
    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Islam Dumatov x Wellington Turman
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Magomed Zaynukov x Damian Rzepecki
    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Rizvan Kuniev x Tyrell Fortune
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Axel Sola

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    Card Preliminar - 10h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Thomas Petersen
    Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Uran Satybaldiev x Dustin Jacoby
    Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio x Sam Patterson
    Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Tuchalov x Brendson Ribeiro
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Mike Davis

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