Ankalaev admite trauma pós-Alex Poatan antes de voltar ao UFC
Lutador russo retorna ao octógono neste sábado
Magomed Ankalaev admitiu ter enfrentado dificuldades psicológicas após a derrota para Alex Poatan no UFC 320, em outubro de 2025. Nocauteado pelo brasileiro em 80 segundos, o russo perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg) e ficou afastado do octógono por meses.
O impacto emocional da derrota afetou diretamente o retorno do lutador às competições. O intervalo entre o combate e a nova luta foi marcado por instabilidade mental, segundo o próprio Ankalaev. Antes da derrota, o ex-campeão acumulava 14 lutas sem perder no UFC, com 12 vitórias, um empate e um duelo sem resultado.
Em entrevista ao canal Red Corner MMA, o russo revelou os bastidores desse período e garantiu estar em outro patamar mental para a nova fase da carreira. "Há muito tempo. Eu queria voltar, mas tive traumas. Foi difícil, pois o último combate (contra Alex Poatan) foi uma derrota. Mas agora estou de volta, com a minha mente fresca, com minha cabeça fria. Eu acho que agora tudo será diferente", afirmou Magomed Ankalaev.
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Ankalaev no UFC Abu Dhabi
O lutador faz seu retorno ao octógono neste sábado (25). Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC Abu Dhabi será protagonizado pelo russo, que enfrenta o uzbeque Bogdan Guskov na luta principal. O evento contará ainda com quatro lutadores brasileiros.
Guskov chega ao confronto embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro do ano passado. O lutador uzbeque venceu todos os duelos dessa série pela via rápida e fará, pela primeira vez, uma luta de cinco rounds no UFC.
Em destaque no Brasil, Wellington Turman e Ismael Bonfim levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono no card preliminar. Já, Valter Walker e Brendson Ribeiro representam o país na porção preliminar.
FICHA TÉCNICA
UFC Abu Dhabi
📆 Data: 25 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 10h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Etihad Arena, Abu Dhabi (EAU)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 13h
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Ankalaev x Bogdan Guskov
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Steve Erceg x Ramazam Temirov
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Islam Dumatov x Wellington Turman
Peso-leve (até 70,3 Kg): Magomed Zaynukov x Damian Rzepecki
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Rizvan Kuniev x Tyrell Fortune
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ismael Bonfim x Axel Sola
Card Preliminar - 10h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Thomas Petersen
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Uran Satybaldiev x Dustin Jacoby
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Santiago Ponzinibbio x Sam Patterson
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Magomed Tuchalov x Brendson Ribeiro
Peso-leve (até 70,3 Kg): Nurullo Aliev x Mike Davis
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