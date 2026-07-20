'De volta à borracharia': meme do Brasileirão começou com Alex Poatan no UFC
Entenda como a rivalidade no Ultimate deu origem ao meme da "borracharia" no futebol
Com o fim da Copa do Mundo, os brasileiros voltam a acompanhar seus clubes no Brasileirão. A mudança, porém, não agradou a muitos torcedores de futebol que chegaram a comparar a volta dos jogos no Brasil com um suposto retorno a "borracharia". A brincadeira logo viralizou, mas, o que muitos não sabem, é que essa fala saiu de Alex Poatan, durante uma encarada do UFC.
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Para os amantes do futebol que não acompanham o mundo das lutas, o Lance! te explica como tudo começou e o que significa esse "voltar a borracharia". A história começa muito antes de Poatan se tornar a potência de hoje, com dois cinturões no currículo, aos 39 anos.
Depois de enfrentar problemas com vícios, que marcou sua infância e adolescência, Alex Pereira decidiu entrar para as artes marciais com 21 anos. E a ascensão não foi do dia para a noite, é claro. Além dos treinos e competições, o lutador tinha um trabalho fixo em uma borracharia local.
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Com o nome feito no no Glory, em 2021, Poatan enfim faria sua estreia no UFC. A partir daí, apenas o céu se tornou o limite para o brasileiro, e o sucesso parecia ter se tornado algo simples dentro do octógono – até que o primeiro encontro com o russo Magomed Ankalaev, em março de 2025.
Em busca de revanche, o cinturão dos meio-pesados (até 92,8 kg) foi colocado em disputa mais uma vez cerca de sete meses depois. A moral estava com Ankalaev, e ele aproveitou. Entre as provocações, o russo declarou que faria Poatan largar o MMA e voltar a trabalhar na borracharia.
Ciente das declarações do rival, Alex Poatan estava confiante de que levaria a melhor na segunda oportunidade. O destaque vai para o momento da tradicional encarada que o UFC promove antes de todos os eventos. Na ocasião, o brasileiro olhou direto nos olhos de Ankalaev e proferiu as palavras que hoje viralizam no mundo do futebol: "Eu não quero voltar para a borracharia". E, assim, surgiu o meme.
A promessa foi cumprida por Poatan. O bicampeão precisou de apenas 80 segundos para levar a melhor sobre o russo na luta principal do UFC 320. A vitória tranquila virou motivo de brincadeira por parte do brasileiro, que chegou a publicar, à época, uma foto de Ankalaev segurando um grande pneu.
Nove meses depois, Ankalaev enfim volta ao UFC
Magomed Ankalaev enfim volta ao octógono, após a derrota para Alex Poatan em outubro de 2025. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC Abu Dhabi será protagonizado pelo russo, que enfrenta o uzbeque Bogdan Guskov na luta principal. O evento deste sábado (25) contará ainda com quatro lutadores brasileiros no card completo.
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