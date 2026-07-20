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'De volta à borracharia': meme do Brasileirão começou com Alex Poatan no UFC

Entenda como a rivalidade no Ultimate deu origem ao meme da "borracharia" no futebol

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 15:34
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Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Com o fim da Copa do Mundo, os brasileiros voltam a acompanhar seus clubes no Brasileirão. A mudança, porém, não agradou a muitos torcedores de futebol que chegaram a comparar a volta dos jogos no Brasil com um suposto retorno a "borracharia". A brincadeira logo viralizou, mas, o que muitos não sabem, é que essa fala saiu de Alex Poatan, durante uma encarada do UFC.

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    Para os amantes do futebol que não acompanham o mundo das lutas, o Lance! te explica como tudo começou e o que significa esse "voltar a borracharia". A história começa muito antes de Poatan se tornar a potência de hoje, com dois cinturões no currículo, aos 39 anos.

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    Depois de enfrentar problemas com vícios, que marcou sua infância e adolescência, Alex Pereira decidiu entrar para as artes marciais com 21 anos. E a ascensão não foi do dia para a noite, é claro. Além dos treinos e competições, o lutador tinha um trabalho fixo em uma borracharia local.

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    • Com o nome feito no no Glory, em 2021, Poatan enfim faria sua estreia no UFC. A partir daí, apenas o céu se tornou o limite para o brasileiro, e o sucesso parecia ter se tornado algo simples dentro do octógono – até que o primeiro encontro com o russo Magomed Ankalaev, em março de 2025.

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    Em busca de revanche, o cinturão dos meio-pesados (até 92,8 kg) foi colocado em disputa mais uma vez cerca de sete meses depois. A moral estava com Ankalaev, e ele aproveitou. Entre as provocações, o russo declarou que faria Poatan largar o MMA e voltar a trabalhar na borracharia.

    Ciente das declarações do rival, Alex Poatan estava confiante de que levaria a melhor na segunda oportunidade. O destaque vai para o momento da tradicional encarada que o UFC promove antes de todos os eventos. Na ocasião, o brasileiro olhou direto nos olhos de Ankalaev e proferiu as palavras que hoje viralizam no mundo do futebol: "Eu não quero voltar para a borracharia". E, assim, surgiu o meme.

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    A promessa foi cumprida por Poatan. O bicampeão precisou de apenas 80 segundos para levar a melhor sobre o russo na luta principal do UFC 320. A vitória tranquila virou motivo de brincadeira por parte do brasileiro, que chegou a publicar, à época, uma foto de Ankalaev segurando um grande pneu.

    Captura de tela de uma publicação de Alex Poatan, em que aparece Magomed Ankalaev segurando um pneu após derrota no UFC
    Montagem de Magomed Ankalaev segurando um pneu após derrota no UFC para Alex Poatan (Foto: Reprodução)

    Nove meses depois, Ankalaev enfim volta ao UFC

    Magomed Ankalaev enfim volta ao octógono, após a derrota para Alex Poatan em outubro de 2025. Em mais uma noite de grandes emoções, o UFC Abu Dhabi será protagonizado pelo russo, que enfrenta o uzbeque Bogdan Guskov na luta principal. O evento deste sábado (25) contará ainda com quatro lutadores brasileiros no card completo.

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