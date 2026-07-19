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Du Plessis vence duelo de ex-campeões no UFC Oklahoma City; veja resultados

No card completo, dois de quatro brasileiros saíram com a vitória no sábado (18)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 09:32
Atualizado há 1 minutos
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Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City
Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

O Ultimate retorna com o UFC Oklahoma City neste sábado (18). Na luta principal, o sul-africano Dricus Du Plessis derrotou o nigeriano Kamaru Usman por decisão unânime – em uma guerra de ex-campeões. Em destaque, o Brasil saiu com duas vitórias: Dione Barbosa no início da noite, e Felipe Franco, que nocauteou o compatriota no segundo round.

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    12. Dricus Du Plessis venceu Kamaru Usman por decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46)

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    • 11. Christian Leroy Duncan venceu Jared Cannonier por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

    10. Chase Hooper venceu Mitch Ramirez por finalização (mata-leão) aos 2m15s do 1° round

    9. Fatima Kline venceu Tabatha Ricci por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

    8. Tommy McMillen venceu Alberto Montes por nocaute técnico aos 3m29s do 3° round

    7. Jose Miguel Delgado venceu Austin Bashi por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

    6. Jean-Paul Lebosnoyani venceu Seok Hyeon Ko por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

    5. Felipe Franco venceu Levi Rodrigues Jr. por nocaute técnico a1m40s do 2° round

    4. Ezra Elliott venceu Damien Anderson por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27)

    3. Alden Coria venceu Stewart Nicoll por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

    2. RJ Harris venceu Alvin Hines por nocaute técnico a 1m40s do 1° round

    1. Dione Barbosa venceu Anna Melisano por finalização (mata-leão) aos 4m04s do 1° round

    Dricus du Plessis comemora vitória Strickland pela cinturão dos médios no UFC 312
    Dricus du Plessis comemora vitória Strickland pela cinturão dos médios no UFC 312 (Foto: Saeed KHAN / AFP)

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    FICHA TÉCNICA
    UFC Oklahoma City

    📆 Data: 18 de julho de 2026
    ⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 21h

    Peso-médio (até 83,9 kg): Dricus Du Plessis (84,1 kg) x Kamaru Usman (84,3 kg)
    Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (83,9 kg) x Christian Leroy Duncan (84,1 kg)
    Peso-leve (até 70,3 kg): Chase Hooper (71,4 kg)* x Mitch Ramirez (70,5 kg)
    Peso-palha (até 52,1 kg): Tabatha Ricci (52,6 kg) x Fatima Kline (52,3 kg)
    Peso-pena (até 65,7 kg): Tommy McMillen (66,2 kg) x Alberto Montes (66,2 kg)

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pena (até 65,7 kg): Austin Bashi (65,7 kg) x Jose Miguel Delgado (66,2 kg)
    Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean Paul Lebosnoyani (77,5 kg) x Seok Hyeon Ko (76,6 kg)
    Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Levi Rodrigues Jr. (93,4 kg) x Felipe Franco (92,9 kg)
    Peso-pena (até 65,7 kg): Ezra Elliott (66,9 kg)** x Damien Anderson (66,2 kg)
    Peso-mosca (até 56,7 kg): Alden Coria (57,1 kg) x Stewart Nicoll (57,1 kg)
    Peso-pesado (até 120,2 kg): RJ Harris (119 kg) x Alvin Hines (119,7 kg)
    Peso-mosca (até 56,7 kg): Anna Melisano (57,1 kg) x Dione Barbosa (56,7 kg)

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    *Chase Hooper ficou acima do limite permitido para a divisão peso-leve e será multado em 20% de sua bolsa, que foi repassada ao seu adversário.

    **Ezra Elliott ficou acima do limite permitido para a divisão peso-pena.

    🥊 Aposte na vitória do Brasil no UFC
    *18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

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