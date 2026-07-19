Du Plessis vence duelo de ex-campeões no UFC Oklahoma City; veja resultados
No card completo, dois de quatro brasileiros saíram com a vitória no sábado (18)
O Ultimate retorna com o UFC Oklahoma City neste sábado (18). Na luta principal, o sul-africano Dricus Du Plessis derrotou o nigeriano Kamaru Usman por decisão unânime – em uma guerra de ex-campeões. Em destaque, o Brasil saiu com duas vitórias: Dione Barbosa no início da noite, e Felipe Franco, que nocauteou o compatriota no segundo round.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
12. Dricus Du Plessis venceu Kamaru Usman por decisão unânime (50-45, 49-46, 49-46)
11. Christian Leroy Duncan venceu Jared Cannonier por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
10. Chase Hooper venceu Mitch Ramirez por finalização (mata-leão) aos 2m15s do 1° round
9. Fatima Kline venceu Tabatha Ricci por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
8. Tommy McMillen venceu Alberto Montes por nocaute técnico aos 3m29s do 3° round
7. Jose Miguel Delgado venceu Austin Bashi por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
6. Jean-Paul Lebosnoyani venceu Seok Hyeon Ko por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
5. Felipe Franco venceu Levi Rodrigues Jr. por nocaute técnico a1m40s do 2° round
4. Ezra Elliott venceu Damien Anderson por decisão unânime (30-27, 29-28, 30-27)
3. Alden Coria venceu Stewart Nicoll por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
2. RJ Harris venceu Alvin Hines por nocaute técnico a 1m40s do 1° round
1. Dione Barbosa venceu Anna Melisano por finalização (mata-leão) aos 4m04s do 1° round
➡️ Brasileiro é demitido do UFC após polêmica com arbitragem
FICHA TÉCNICA
UFC Oklahoma City
📆 Data: 18 de julho de 2026
⏰ Horário: A partir das 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na Chesapeake Energy Arena, em Oklahoma City (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 21h
Peso-médio (até 83,9 kg): Dricus Du Plessis (84,1 kg) x Kamaru Usman (84,3 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (83,9 kg) x Christian Leroy Duncan (84,1 kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Chase Hooper (71,4 kg)* x Mitch Ramirez (70,5 kg)
Peso-palha (até 52,1 kg): Tabatha Ricci (52,6 kg) x Fatima Kline (52,3 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Tommy McMillen (66,2 kg) x Alberto Montes (66,2 kg)
Card Preliminar - 18h
Peso-pena (até 65,7 kg): Austin Bashi (65,7 kg) x Jose Miguel Delgado (66,2 kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jean Paul Lebosnoyani (77,5 kg) x Seok Hyeon Ko (76,6 kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Levi Rodrigues Jr. (93,4 kg) x Felipe Franco (92,9 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Ezra Elliott (66,9 kg)** x Damien Anderson (66,2 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Alden Coria (57,1 kg) x Stewart Nicoll (57,1 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): RJ Harris (119 kg) x Alvin Hines (119,7 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Anna Melisano (57,1 kg) x Dione Barbosa (56,7 kg)
*Chase Hooper ficou acima do limite permitido para a divisão peso-leve e será multado em 20% de sua bolsa, que foi repassada ao seu adversário.
**Ezra Elliott ficou acima do limite permitido para a divisão peso-pena.
🥊 Aposte na vitória do Brasil no UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Du Plessis x Usman: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Oklahoma CityHá 18 horas
Lutas
Lutador do UFC pega 16 meses de suspensão por dopingHá 22 horas
Lutas
Dana White revela novos bastidores sobre Jon Jones no UFCHá 1 dia
Lutas
Valter Walker garante que russo 'passaria o carro' em Alex Poatan no UFCHá 1 dia
Lutas
Alex Poatan provoca árbitro após demissão de brasileiro do UFCHá 2 dias
Lutas
Conor McGregor exige anulação de derrota no UFC 329; entendaHá 2 dias
Mais LANCE!