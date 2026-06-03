Campeão do UFC busca bater mesmo feito de Alex Poatan

Não é mais novidade que lutadores, após conquistarem o cinturão, subam ou desçam de categoria para disputar o segundo título no UFC. Na última temporada, por exemplo, dois novos competidores conseguiram alcançar tal feito: Ilia Topuria e Islam Makhachev. Apesar disso, ainda há uma barreira jamais ultrapassada na organização de Dana White – cenário que Alex Poatan busca superar no evento da Casa Branca.

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A dificuldade no corte de peso costuma ser o principal motivo para o atleta decidir mudar de divisão. Esse é mais um motivo, aliás, para que duas transferências de peso não sejam comuns, principalmente em disputa de cinturão. Ainda assim, Poatan projeta superar as possíveis adversidades biológicas na luta para ser o primeiro triplo-campeão da história do Ultimate.

O que até então era um feito único e sem precedentes pode se repetir em 2026. Na intenção de superar – ou, caso necessário, igualar – o brasileiro, o atual campeão dos leves (até 71,7 kg) já está com a mente voltada para além de sua primeira defesa. Para Topuria, é só uma questão de tempo e liberação do UFC para que o georgiano dispute o terceiro título.

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— Eu quero conquistar o terceiro cinturão. Depois dessa luta, se o UFC me der a oportunidade de subir para os meio-médios e enfrentar o campeão Islam Makhachev, eu estarei muito feliz — afirmou o campeão.

A subida para os meio-médios também representaria uma segunda mudança para Topuria desde sua estreia no UFC. O início da trajetória do lutador começou nos penas (até 65,7 kg), onde conquistou o primeiro cinturão contra Alexander Volkanovski. Após uma defesa contra Max Holloway, decidiu se aventurar nos leves em uma disputa pelo título contra Charles do Bronx e, desde então, está longe dos octógonos.

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Ilia Topuria derrotou o Charles do Bronx no UFC 317 (Foto: Ian Maule/AFP)

Poatan no UFC Casa Branca

A luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

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