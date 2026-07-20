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Dana White descarta rápido retorno de Conor McGregor ao UFC: 'Nem vale'

Lutador irlandês enfrenta mesma lesão de 2013, quando lutou contra Max Holloway

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 11:29
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Demorou quase cinco anos para os fãs voltarem a ver Conor McGregor em ação, e parece que a espera será grande mais uma vez. Em apenas um minuto de combate contra Max Holloway, o irlandês sofreu uma grave lesão e adiou o show no UFC 329. Embora o astro tenha o diagnóstico em mãos, segundo Dana White, não há expectativas e nem conversas sobre novo retorno do ex-campeão duplo.

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    No último domingo (19), McGregor confirmou que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco durante o duelo no início do mês. Curiosamente, é a mesma lesão enfrentada pelo lutador na primeira vez em que lutou contra Holloway, ainda em 2013. A única diferença é que o problema agora ocorreu na perna oposta.

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    A notícia, porém, não parece ter acabado com as esperanças do irlandês – pelo contrário. Com grande otimismo, o ex-campeão dos penas e dos leves relembrou que conseguiu voltar à ação em apenas nove meses na primeira vez em que rompeu o ligamento. Agora, apostando nos avanços da medicina, o atleta afirmou que espera retornar aos combates até o próximo verão.

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    • O otimismo de McGregor não se reflete em Dana White. Durante a coletiva após o UFC Oklahoma City deste sábado (18), o dirigente rapidamente cortou as especulações e dúvidas sobre um retorno rápido do irlandês ao octógono. Para ele, o processo de recuperação, que inclui cirurgia, adia qualquer tipo de conversa sobre o lutador.

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    — Nem vale a pena discutir sobre o Conor McGregor. Ele precisa fazer uma cirurgia no joelho, vai ter que passar por fisioterapia, tudo isso vai levar tempo, e só quando os médicos disserem que ele pode voltar a treinar pesado é que podemos voltar a falar do Conor McGregor… Eu não sei, você sabe? Foi LCA. O joelho dele está ferrado — disse White.

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    O tão aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono após cinco anos de ausência terminou de forma melancólica no UFC 329. Após sofrer uma grave lesão no joelho direito com apenas 69 segundos de luta contra Max Holloway, o astro irlandês acabou derrotado por nocuate técnico.

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    McGregor sofreu uma lesão no joelho justamente no primeiro golpe que aplicou, em uma tentativa de chute acrobático. Visivelmente debilitado e sem conseguir se apoiar, ele virou alvo fácil para Holloway, que chegou a gesticular para o árbitro e pedir a interrupção da luta. Momentos depois, o combate foi oficialmente encerrado, decretando a vitória de Max por nocaute técnico.

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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