Medalhista olímpica, Ketleyn Quadros se aposenta dos tatames e é homenageada
Brasileira encerra carreira com dois bronzes olímpicos
Dona de uma medalha olímpica que abriu portas para as mulheres no esporte brasileiro, a judoca Ketleyn Quadros anunciou a aposentadoria dos tatames. Com o encerramento do seu ciclo competitivo, a atleta de 38 anos foi homenageada pela Confederação Brasileira de Judô, nesta quarta-feira (22), em cerimônia realizada no Ginásio do Sogipa, em Porto Alegre (RS).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A celebração à carreira de Ketleyn aconteceu durante a disputa da Seletiva Nacional Sênior, com a entrega de uma placa de reconhecimento à sua contribuição para o judô nacional. A judoca também recebeu um buquê de flores das treinadoras Andréa Berti e Rosicleia Campos, que estiveram presentes em boa parte de sua trajetória.
Natural de Ceilândia (DF), Ketleyn foi a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha olímpica em uma modalidade individual. O bronze em Pequim 2008, na categoria até 57 kg, foi recordado em um vídeo exibido durante o evento.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
➡️ Bastidor do judô brasileiro é revelado em série do SporTV; confira
Ketleyn Quadros abre o coração e fala do legado de Pequim 2008
A decisão de pendurar o quimono foi anunciada por Ketleyn em seu perfil nas redes sociais. No vídeo, a judoca destaca o impacto positivo que o bronze de Pequim 2008 trouxe para a formação de novas atletas no cenário feminino individual, afirmando que este legado supera a conquista da medalha em si.
— Tive o privilégio de representar o Brasil nos principais palcos do mundo. Em 2008, eu conquistei uma medalha olímpica que marcou a minha trajetória. Mas, com o passar dos anos, percebi que o maior significado daquela conquista não estava apenas na medalha em si. Estava nas portas que ela ajudou a abrir. E se hoje mais meninas acreditam que podem chegar lá, se mais mulheres ocupam espaços que antes pareciam distantes, então eu sinto que a minha missão foi muito maior do que qualquer pódio.
Ketleyn venceu quatro das cinco lutas que disputou nos Jogos de Pequim. 16 anos depois, ela integrou a equipe que levou o bronze inédito por equipes mistas, em Paris 2024. Somada à participação em Tóquio 2020, quando atuou na categoria até 63 kg, são três Olimpíadas na carreira.
Entre as outras conquistas no currículo de Ketleyn, estão três medalhas no Campeonato Mundial por Equipes (1 prata e 2 bronzes); oito em Grand Slam (2 ouros, 3 pratas e 3 bronzes); 8 em Grand Prix (2 ouros, 3 pratas e 3 bronzes); cinco nas extintas etapas de Copa do Mundo (1 ouro, 3 pratas e 1 bronze); e um bronze nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.
Recentemente, a judoca concluiu o Curso Avançado de Gestão Esportiva (CAGE), do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ela também atua na Comissão de Atletas da entidade.
👘 Aposte no seu atleta favorito!
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Lutas
Ankalaev pede trilogia no UFC, e Alex Poatan rebate: 'Está vivo?'Há 1 hora
Lutas
Brasileiro ex-UFC confessa agressão contra esposa após prisão em flagranteHá 3 horas
Lutas
Dana White revela bastidores de briga com Anderson Silva: 'Quem é você?'Há 3 horas
Lutas
Charles do Bronx define arma contra algoz no UFC: 'Tudo que ele faz'Há 1 dia
Lutas
Após 'quase morte', ex-UFC perde luta de despedidaHá 1 dia
Lutas
Campeão do UFC ataca brasileiro ex-dono de cinturão: 'Otário'Há 1 dia
Mais LANCE!