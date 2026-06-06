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Dana White vê Poatan acima de Jon Jones com vitória no UFC Casa Branca

Presidente do UFC acredita que brasileiro pode se tornar maior nome da história

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
13:30
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Poatan quer subir para os pesados do UFC (Foto: Reprodução Instagram UFC)
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Alex Poatan terá a chance de alcançar uma marca inédita na história do UFC no próximo dia 14 de junho. Escalado para enfrentar Ciryl Gane pelo cinturão interino dos pesos-pesados no UFC Casa Branca, o brasileiro pode se tornar o primeiro atleta da organização a conquistar títulos em três categorias diferentes.

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O possível feito já faz com que Poatan seja colocado em um patamar especial dentro da companhia. Em entrevista à revista "Forbes", o presidente do UFC, Dana White, afirmou que uma vitória sobre o francês seria suficiente para colocar o paulista à frente de Jon Jones na discussão sobre o maior lutador de todos os tempos.

— Se o Alex Poatan ganhar o terceiro título mundial naquela noite, ele passa o Jon Jones e se torna o maior de todos os tempos — declarou o dirigente.

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Atualmente, Poatan já possui passagens vitoriosas pelas divisões dos médios (84 kg) e dos meio-pesados (93 kg). A conquista do cinturão interino dos pesados representaria um feito sem precedentes na organização, ampliando ainda mais a trajetória meteórica construída pelo brasileiro desde sua chegada ao Ultimate.

A declaração de Dana também aumenta a expectativa para um dos eventos mais aguardados da temporada. Considerado por muitos como o principal nome da história do UFC, Jon Jones construiu seu legado ao longo de anos de domínio em diferentes gerações da modalidade. Agora, segundo o próprio presidente da empresa, Poatan tem a oportunidade de entrar definitivamente nessa conversa.

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Poatan no UFC Casa Branca

Como já mencionado, a luta co-principal do UFC Freedom 250 será liderada por Alex Poatan e Cyril Gane, que disputam o título interino dos pesos-pesados (até 120 kg). De um lado, Pereira chega como novidade na categoria após deixar o cinturão dos meio-pesados vago. Do outro, o rival busca retomar o cinturão interino depois de cinco anos, quando havia conquistado a honraria ao derrotar Derrick Lewis.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)
Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Vale destacar que a oportunidade deste duelo surgiu por conta do afastamento de Tom Aspinall dos octógonos. Em sua última luta, contra o próprio Gane, o inglês deixou a disputa lesionado após um golpe ilegal do francês. O combate foi encerrado como "no contest" ("sem resultado", em inglês).

Outros seis combates estão confirmados para o UFC Casa Branca, que acontece no dia 14 de junho. Assim como Poatan, Mauricio Ruffy e Diego Lopes levam a bandeira do Brasil para o centro do octógono. O peso-leve enfrenta Michael Chandler, enquanto o peso-pena encara Steve Garcia. Veja aqui o card completo.

🥊 Aposte na vitória de Alex Poatan no UFC Casa Branca
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