Após 'quase morte', ex-UFC perde luta de despedida Ben Askren retornou às lutas após sofrer quatro paradas cardíacas em 2025

A despedida de Ben Askren dos tatames aconteceu no último sábado (18). Durante o Real American Freestyle (RAF), evento de wrestling profissional, o norte-americano de 42 anos fez sua última luta contra o ex-campeão do UFC, Belal Muhammad, que levou a melhor por pontos. O duelo marcou, além do "adeus", o retorno do ex-lutador à ativa após graves problemas de saúde em 2025.

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A defesa de Askren começou afiada nos primeiros dois rounds, com direito ainda a algumas tentativas de quedas contra Muhammad. Com o decorrer do duelo, porém, o tempo fora cobrou. O cansaço passou a ser evidente para Ben, que sofria para se manter em pé contra o compatriota. Ao fim, após duas quedas bem sucedidas, Belal saiu vitorioso nos pontos.

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— Eu me canso muito rápido hoje em dia… E tentei o máximo que pude no terceiro período, mas minhas pernas não conseguiam mais me carregar. Com certeza, foi minha última vez no tapete, e eu amo vocês, de verdade — confessou o ex-lutador ao fim da luta.

Askren foi campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do Bellator e do ONE Championship e chegou a competir no UFC, com um cartel de 19 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado). Com o novo desafio no RAF, o norte-americano encerra oficialmente sua vitoriosa carreira nos esportes de combate.

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Askren passa por graves problemas em 2025

Em junho do ano passado, Ben Askren foi hospitalizado em estado crítico após uma infecção por estafilococos evoluir para um quadro de pneumonia grave. "Funky", como é conhecido, chegou a ficar em coma por 45 dias, dependeu de ventilação artificial e sofreu quatro paradas cardíacas, além de perder 23 kg durante o processo.

A salvação do lutador veio no final do mesmo mês, quando ele foi submetido a um transplante duplo de pulmão bem-sucedido. O problema de saúde acabou adiando a estreia de Askren no RAF, inicialmente prevista para agosto de 2025, em que ele já atuava nos bastidores como embaixador.

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Ben Askren foi campeão do ONE e do Bellator, antes de ir ao UFC (Foto: Getty Images)

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