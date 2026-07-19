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Conor McGregor revela gravidade de lesão que sofreu no UFC 329

Mesmo com diagnóstico, o irlandês projeta retorno aos octógonos já para o próximo verão

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/07/2026 15:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O lutador Conor McGregor utilizou suas redes sociais para trazer uma atualização detalhada sobre o seu estado de saúde após o UFC 329. O Notorious revelou que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e do menisco.

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    • O diagnóstico, confirmado após exames de imagem, repete exatamente a mesma grave lesão que o irlandês enfrentou em sua primeira luta contra Max Holloway, em 2013. A única diferença é que o problema agora ocorreu na perna oposta.

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    Apesar da notícia chocante, McGregor demonstrou extremo otimismo quanto ao tempo de recuperação. O ex-campeão relembrou que, na primeira vez em que rompeu o ligamento, conseguiu voltar a competir em apenas nove meses. Agora, apostando nos avanços da medicina regenerativa e em métodos de treinamento aprimorados, o atleta afirmou que espera retornar aos combates até o próximo verão.

    Os sinais iniciais da reabilitação têm sido bastante positivos. O lutador revelou que já está conseguindo caminhar sem o auxílio de muletas e que realizou exercícios na máquina de extensão de pernas com resistência, ativando o quadríceps sem apresentar qualquer tipo de problema. Segundo ele, o foco e a disciplina estão em nível máximo desde o combate.

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    Em um tom reflexivo, Conor McGregor chegou a agradecer a Deus pelo desfecho, afirmando acreditar que a lesão o salvou de algo pior. O irlandês pontuou que, caso tivesse vencido, iria para a festa pós-luta como "o cara", onde o cenário de comemorações poderia ter trazido consequências imprevisíveis.

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    • Como foi a luta de Conor McGregor no UFC 329?

    O tão aguardado retorno de Conor McGregor ao octógono após cinco anos de ausência terminou de forma melancólica no UFC 329Derrotado por nocaute técnico após sofrer uma grave lesão no joelho direito com apenas 69 segundos de luta contra Max Holloway, o astro irlandês usou as redes sociais para exigir que o resultado do combate seja anulado, pedindo para que o duelo seja declarado "Sem Resultado" (No Contest).

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    Na luta principal do evento de Las Vegas (EUA), McGregor sofreu uma lesão no joelho justamente no primeiro golpe que aplicou, em uma tentativa de chute acrobático. Visivelmente debilitado e sem conseguir se apoiar, ele virou alvo fácil para Holloway, que chegou a gesticular para o árbitro e pedir a interrupção da luta. Momentos depois, a luta foi oficialmente encerrada, decretando a vitória de Max por nocaute técnico.

    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329
    Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

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