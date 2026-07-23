logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Ankalaev pede trilogia no UFC, e Alex Poatan rebate: 'Está vivo?'

Ex-campeão dos meio-pesados volta ao octógono pela primeira vez após nove meses

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 13:44
Favorite o Lance! no Google
Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)
Ankalaev perdeu para Poatan no UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Depois de nove meses, a rivalidade entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev voltou a ser assunto de destaque no mundo das lutas. Enquanto se prepara para voltar ao octógono pela primeira vez desde que perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg), no UFC 320, o russo aproveitou para projetar uma nova revanche contra o brasileiro. Do outro lado, porém, Pereira debochou da proposta do rival.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A luta principal do UFC Abu Dhabi deste sábado (25) contará com o retorno de Ankalaev, que enfrenta Bogdan Guskov em busca de reencontrar o caminho das vitórias. O uzbeque, por sua vez, chega embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro de 2025.

continua após a publicidade

Rivalidade com Poatan

Demorou para Magomed retornar ao Ultimate, mas, agora que estará em ação, não quer perder tempo até reencontrar Alex Poatan no octógono. Em entrevista ao portal especializado "Red Corner", o ex-campeão projetou que o terceiro duelo contra o brasileiro seguirá como objetivo até o rival se aposentar. Agora, a rivalidade está empatada, com uma vitória para cada.

— Eu quero essa luta, e eu vou atrás dela. Nós estamos 1 a 1. Eu venci a primeira luta e perdi a segunda, mas foi só um acidente. Enquanto Alex (Poatan) não se aposentar, eu acho que a terceira luta seria muito empolgante para os fãs — afirmou Ankalaev.

continua após a publicidade

➡️ Fora da Copa, Brasil busca penta 'inusitado' no UFC

Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para tentar conquistar o terceiro título no UFC. Apesar de não ter tido sucesso, o brasileiro garantiu que seguirá na categoria mais pesada em busca do feito inédito na organização. Para o russo, no entanto, nem mesmo a subida de divisão poderá impedir a trilogia.

A nova declaração de Ankalaev sobre a última derrota rendeu uma provocação de Alex Pereira. Na seção de comentários da publicação do portal no Instagram, o duplo-campeão relembrou a situação do russo no octógono no UFC 320 e debochou do longo período em que o rival ficou afastado das lutas. "Está vivo?", escreveu o brasileiro.

continua após a publicidade
Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320
Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Judoca brasileira Ketleyn Quadros beija sua medalha de bronze e, com a mão direita, segura um buquê de flores no pódio dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008

Lutas

Medalhista olímpica, Ketleyn Quadros se aposenta dos tatames e é homenageada

Há 1 hora
Claudio Ribeiro no Dana White's Contender Series, antes do UFC

Lutas

Brasileiro ex-UFC confessa agressão contra esposa após prisão em flagrante

Há 3 horas
Dana White posa ao lado de Anderson Silva

Lutas

Dana White revela bastidores de briga com Anderson Silva: 'Quem é você?'

Há 3 horas
charles-do-bronx-ilia-topuria-ufc-317

Lutas

Charles do Bronx define arma contra algoz no UFC: 'Tudo que ele faz'

Há 1 dia
Ben Askren após luta no UFC

Lutas

Após 'quase morte', ex-UFC perde luta de despedida

Há 1 dia
Joshua Van (esq) cumprimenta Pantoja (dir) no UFC (Foto: Reprodução/Instagram/Joshua Van)

Lutas

Campeão do UFC ataca brasileiro ex-dono de cinturão: 'Otário'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

'A melhor atuação que já vi': Adesanya exalta Du Plessis no UFC

Alex Poatan enfrenta Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Ankalaev admite trauma pós-Alex Poatan antes de voltar ao UFC

Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

'De volta à borracharia': meme do Brasileirão começou com Alex Poatan no UFC

Valter Walker venceu inglês Louie Sutherland no UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @valterwalkerufc)

Fora da Copa, Brasil busca penta 'inusitado' no UFC

Ankalaev e Poatan se enfrentam na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)

Nove meses após perder cinturão para Alex Poatan, russo volta ao UFC

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Dana White descarta rápido retorno de Conor McGregor ao UFC: 'Nem vale'

Conor McGregor dentro do octógono, em luta contra Max Holloway no UFC 329

Conor McGregor revela gravidade de lesão que sofreu no UFC 329

Felipe Franco comemora vitória sobre Levi Rodrigues no UFC Oklahoma City

Brasileiro nocauteia compatriota e leva mais de R$ 500 mil no UFC

Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City

Du Plessis vence duelo de ex-campeões no UFC Oklahoma City; veja resultados

Card oficial do UFC Oklahoma City, com Dricus du Plessis e Kamaru Usman

Du Plessis x Usman: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC Oklahoma City

Volkan Oezdemir é atleta meio-pesado do UFC

Lutador do UFC pega 16 meses de suspensão por doping

Dana White, presidente do UFC, ri no grid da NASCAR em Daytona Beach. (Foto: James Gilbert/Getty Images/AFP)

Dana White revela novos bastidores sobre Jon Jones no UFC

Alex Poatan sentado em vídeo de denúncia contra arbitragem do UFC Casa Branca

Valter Walker garante que russo 'passaria o carro' em Alex Poatan no UFC