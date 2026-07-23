Ankalaev pede trilogia no UFC, e Alex Poatan rebate: 'Está vivo?' Ex-campeão dos meio-pesados volta ao octógono pela primeira vez após nove meses

Depois de nove meses, a rivalidade entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev voltou a ser assunto de destaque no mundo das lutas. Enquanto se prepara para voltar ao octógono pela primeira vez desde que perdeu o cinturão dos meio-pesados (até 93 kg), no UFC 320, o russo aproveitou para projetar uma nova revanche contra o brasileiro. Do outro lado, porém, Pereira debochou da proposta do rival.

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A luta principal do UFC Abu Dhabi deste sábado (25) contará com o retorno de Ankalaev, que enfrenta Bogdan Guskov em busca de reencontrar o caminho das vitórias. O uzbeque, por sua vez, chega embalado por uma sequência de quatro vitórias antes do empate com o ex-campeão Jan Blachowicz, em dezembro de 2025.

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Rivalidade com Poatan

Demorou para Magomed retornar ao Ultimate, mas, agora que estará em ação, não quer perder tempo até reencontrar Alex Poatan no octógono. Em entrevista ao portal especializado "Red Corner", o ex-campeão projetou que o terceiro duelo contra o brasileiro seguirá como objetivo até o rival se aposentar. Agora, a rivalidade está empatada, com uma vitória para cada.

— Eu quero essa luta, e eu vou atrás dela. Nós estamos 1 a 1. Eu venci a primeira luta e perdi a segunda, mas foi só um acidente. Enquanto Alex (Poatan) não se aposentar, eu acho que a terceira luta seria muito empolgante para os fãs — afirmou Ankalaev.

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Poatan abandonou o cinturão dos meio-pesados para tentar conquistar o terceiro título no UFC. Apesar de não ter tido sucesso, o brasileiro garantiu que seguirá na categoria mais pesada em busca do feito inédito na organização. Para o russo, no entanto, nem mesmo a subida de divisão poderá impedir a trilogia.

A nova declaração de Ankalaev sobre a última derrota rendeu uma provocação de Alex Pereira. Na seção de comentários da publicação do portal no Instagram, o duplo-campeão relembrou a situação do russo no octógono no UFC 320 e debochou do longo período em que o rival ficou afastado das lutas. "Está vivo?", escreveu o brasileiro.

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