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'A melhor atuação que já vi': Adesanya exalta Du Plessis no UFC

Antigo rival do sul-africano destaca "jogada de mestre" na vitória sobre Kamaru Usman

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
21/07/2026 10:12
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Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)
Dricus du Plessis e Kamaru Usman se enfrentaram no UFC Oklahoma City (Foto: Reprodução/UFC Brasil)

Israel Adesanya elogiou publicamente a performance de Dricus du Plessis no UFC Oklahoma City, classificando a atuação do sul-africano como a melhor que já viu do lutador. O sul-africano venceu Kamaru Usman, ex-campeão dos meio-médios (até 77 kg), por decisão unânime na luta principal do evento. A declaração surpreende pelo contexto: Adesanya tem longa amizade com Usman.

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    • Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, Adesanya detalhou os aspectos técnicos que mais o impressionaram na atuação de du Plessis. "Foi a melhor atuação que já vi do Dricus", afirmou.

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    De acordo com o nigeriano, o sul-africano parecia menos fora de posição ao finalizar os golpes e ao iniciá-los: "Às vezes, ele ainda fazia seus movimentos característicos, mas estava realmente muito bem. Alguns dos golpes que ele desferiu, a seleção, e o timing da joelhada para aquela queda de uma perna só, foi uma ótima jogada de mestre da equipe dele."

    Adesanya reconheceu ainda a frustração com o resultado para seu amigo, também nigeriano, mas não deixou que isso ofuscasse o mérito do adversário. "Eu queria que o Kamaru terminasse logo, mas, de novo, isso só mostra o quão bom o Dricus é. E parabéns para ele", completou.

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    Disputa de cinturão entre Adesanya e Du Plessis no UFC 305 (Foto: COLIN MURTY / AFP)
    Disputa de cinturão entre Adesanya e Du Plessis no UFC 305 (Foto: COLIN MURTY / AFP)

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    Rivalidade de Adesanya e du Plessis no UFC

    A generosidade nos elogios contrasta com o histórico entre os dois lutadores. Em 2023, Adesanya e du Plessis viveram uma rivalidade acirrada, alimentada por uma disputa sobre o que seria ser verdadeiramente africano. A polêmica envolveu também Kamaru Usman e Francis Ngannou, os chamados Reis Africanos do MMA, e adicionou animosidade à luta pelo cinturão dos médios entre Adesanya e du Plessis no UFC 305, em 2024.

    Na ocasião, Dricus du Plessis declarou que seria o primeiro campeão do UFC "verdadeiramente africano", argumentando que, ao contrário de outros campeões africanos da organização (como Adesanya, Usman e Ngannou), ele nasceu, cresceu, vive e treina na África. Agora reconciliados, o nigeriano disse estar satisfeito com o que a vitória de du Plessis representa para o MMA africano em geral.

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