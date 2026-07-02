Calor extremo nos EUA coloca jogos da Copa do Mundo sob alerta; sensação térmica pode passar de 42°C Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos emitiu avisos para os próximos dias

A forte onda de calor que atinge os Estados Unidos e parte do Canadá também deve impactar a disputa da Copa do Mundo. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) emitiu alertas de calor extremo para os próximos dias, justamente durante a realização das oitavas de final do torneio. A previsão indica índices de calor superiores aos 40°C em diferentes cidades-sede, cenário que exige atenção especial de atletas, comissões técnicas, torcedores e da própria Fifa.

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Entre os confrontos previstos para ocorrer sob temperaturas mais elevadas estão Argentina x Cabo Verde, Colômbia x Gana, Paraguai x França e Brasil x Noruega. A situação mais preocupante é a da partida entre paraguaios e franceses, que pode ser disputada com sensação térmica acima dos 42°C, de acordo com as projeções meteorológicas. A combinação entre altas temperaturas e umidade elevada aumenta significativamente o desgaste físico durante os 90 minutos.

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O calor intenso faz parte de uma onda que vem se deslocando do Meio-Oeste para o leste dos Estados Unidos e deve atingir seu pico às vésperas do feriado da Independência americana, celebrado em 4 de julho. Em grandes centros como Nova York, Filadélfia e Washington, as temperaturas se aproximam dos 38°C, enquanto a sensação térmica pode chegar a 46°C em alguns locais devido à alta umidade.

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Além das temperaturas elevadas durante o dia, outro fator que preocupa as autoridades é a falta de alívio durante a noite. Segundo o NWS, as mínimas devem permanecer acima dos 20°C em diversas regiões, dificultando a recuperação do organismo após longos períodos de exposição ao calor. O órgão lembra que ondas de calor prolongadas estão entre os fenômenos meteorológicos mais letais, justamente porque seus efeitos são cumulativos e muitas vezes passam despercebidos até que ocorram complicações de saúde.

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Pausa para hidratação: calor nos EUA nesta época de Copa do Mundo é intenso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Diante do cenário, cidades que recebem partidas da Copa adotaram medidas especiais para enfrentar o calor. Em Nova York, por exemplo, a prefeitura ampliou a estrutura de centros de resfriamento, distribuiu água e instalou pontos de hidratação temporários para moradores e visitantes. Chicago também abriu espaços climatizados e reforçou o atendimento às populações mais vulneráveis.

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No Canadá, que também recebe partidas da Copa do Mundo, o cenário é semelhante no leste do país. Províncias como Ontário e Quebec registram temperaturas acima dos 35°C, enquanto Toronto, sede de jogos do torneio, pode atingir sensação térmica próxima dos 40°C. Já no oeste canadense, fortes chuvas provocaram enchentes em Alberta, evidenciando os extremos climáticos enfrentados pela região nesta semana.

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