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Egito e Austrália buscam resultado histórico em Copas: veja curiosidades

Seleções se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
03/07/2026 08:00
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Egito e Austrália (Reprodução instagram seleções)
Egito e Austrália (Reprodução instagram seleções)
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Egito e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. As duas seleções, que já alcançaram resultados expressivos ao avançarem de fase, buscam a primeira vitória em um mata-mata de Mundial e a oportunidade de escrever um capítulo histórico em suas trajetórias.
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Egito e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. As duas seleções, que já alcançaram resultados expressivos ao avançarem de fase, buscam a primeira vitória em um mata-mata de Mundial e a oportunidade de escrever um capítulo histórico em suas trajetórias.

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    • Este será apenas o segundo confronto entre as equipes na história e o primeiro em Copas do Mundo. O primeiro encontro aconteceu em 1987, pela Copa do Presidente, quando Egito e Austrália empataram por 0 a 0, com os australianos levando a melhor na disputa por pênaltis. O segundo duelo foi um amistoso internacional, em 2010, vencido pelo Egito por 3 a 0.

    Egito

    O Egito garantiu a classificação de forma invicta ao terminar na segunda colocação do Grupo G, que contava com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A equipe venceu uma partida e empatou outras duas.

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    A seleção deposita suas esperanças na dupla formada por Mohamed Salah e Omar Marmoush. Salah já marcou um gol e distribuiu duas assistências neste Mundial, mas ainda não tem presença confirmada para o confronto. O atacante foi substituído durante o empate por 1 a 1 com o Irã, na última rodada da fase de grupos, após sentir um problema na coxa esquerda. O jogador voltou aos treinamentos, porém segue como dúvida.

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    • Avançar de fase já representa a melhor campanha da história da seleção egípcia em Copas do Mundo. Antes de 2026, o Egito havia disputado apenas três edições do torneio e jamais havia avançado à fase eliminatória. Nesta Copa, a equipe também conquistou outro feito histórico ao vencer sua primeira partida em Mundiais.

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    Egito (reprodução instagram seleção)
    Egito (reprodução instagram seleção)

    Austrália

    A Austrália foi uma das grandes surpresas da fase de grupos ao terminar na segunda colocação de uma chave que tinha Estados Unidos, Paraguai e Turquia. A seleção venceu a Turquia, empatou com o Paraguai e foi derrotada pelos norte-americanos.

    Os australianos apostam em uma defesa sólida e muito organizada, atuando com uma linha de cinco defensores. A equipe não tem receio de adotar uma postura reativa e explorar os contra-ataques em velocidade, estratégia que foi decisiva na vitória sobre a Turquia.

    No setor ofensivo, a principal esperança é o jovem Nestor Irankunda. Aos 20 anos, o atacante do Watford é apontado como uma das maiores promessas do futebol australiano e a principal referência da equipe nos contra-ataques.

    A Austrália também tenta alcançar um feito inédito. A seleção disputou o mata-mata das Copas de 2006 e 2022, mas foi eliminada nas oitavas de final em ambas as oportunidades. Agora, busca sua primeira classificação às quartas de final de um Mundial.

    Austrália (reprodução instagram seleção)
    Austrália (reprodução instagram seleção)

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