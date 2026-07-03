Egito e Austrália buscam resultado histórico em Copas: veja curiosidades
Seleções se enfrentam em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio
Egito e Austrália se enfrentam nesta sexta-feira (3), às 15h, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos, pela segunda fase da Copa do Mundo. As duas seleções, que já alcançaram resultados expressivos ao avançarem de fase, buscam a primeira vitória em um mata-mata de Mundial e a oportunidade de escrever um capítulo histórico em suas trajetórias.
Este será apenas o segundo confronto entre as equipes na história e o primeiro em Copas do Mundo. O primeiro encontro aconteceu em 1987, pela Copa do Presidente, quando Egito e Austrália empataram por 0 a 0, com os australianos levando a melhor na disputa por pênaltis. O segundo duelo foi um amistoso internacional, em 2010, vencido pelo Egito por 3 a 0.
Egito
O Egito garantiu a classificação de forma invicta ao terminar na segunda colocação do Grupo G, que contava com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. A equipe venceu uma partida e empatou outras duas.
A seleção deposita suas esperanças na dupla formada por Mohamed Salah e Omar Marmoush. Salah já marcou um gol e distribuiu duas assistências neste Mundial, mas ainda não tem presença confirmada para o confronto. O atacante foi substituído durante o empate por 1 a 1 com o Irã, na última rodada da fase de grupos, após sentir um problema na coxa esquerda. O jogador voltou aos treinamentos, porém segue como dúvida.
Avançar de fase já representa a melhor campanha da história da seleção egípcia em Copas do Mundo. Antes de 2026, o Egito havia disputado apenas três edições do torneio e jamais havia avançado à fase eliminatória. Nesta Copa, a equipe também conquistou outro feito histórico ao vencer sua primeira partida em Mundiais.
Austrália
A Austrália foi uma das grandes surpresas da fase de grupos ao terminar na segunda colocação de uma chave que tinha Estados Unidos, Paraguai e Turquia. A seleção venceu a Turquia, empatou com o Paraguai e foi derrotada pelos norte-americanos.
Os australianos apostam em uma defesa sólida e muito organizada, atuando com uma linha de cinco defensores. A equipe não tem receio de adotar uma postura reativa e explorar os contra-ataques em velocidade, estratégia que foi decisiva na vitória sobre a Turquia.
No setor ofensivo, a principal esperança é o jovem Nestor Irankunda. Aos 20 anos, o atacante do Watford é apontado como uma das maiores promessas do futebol australiano e a principal referência da equipe nos contra-ataques.
A Austrália também tenta alcançar um feito inédito. A seleção disputou o mata-mata das Copas de 2006 e 2022, mas foi eliminada nas oitavas de final em ambas as oportunidades. Agora, busca sua primeira classificação às quartas de final de um Mundial.
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