Copa do Mundo: por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo? Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (02)

A partida entre Portugal e Croácia, válida pelo 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, não será transmitida pela Globo nem pelo SBT. O duelo, marcado para esta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN), terá exibição exclusiva da CazéTV.

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A ausência do confronto na programação da TV aberta tem gerado dúvidas entre os torcedores, principalmente por se tratar da seleção de Cristiano Ronaldo. O motivo está no modelo de distribuição dos direitos de transmissão do Mundial.

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A CazéTV adquiriu o pacote completo da competição e exibe os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Já a Globo possui os direitos de 55 partidas, enquanto o SBT transmite 32 confrontos.

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Portugal enfrenta a Croácia nesta quinta (2) pela segunda fase da Copa (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

A definição dos jogos até a segunda rodada da fase de grupos por cada emissora foi realizada meses antes do torneio, em um sistema de escolhas alternadas organizado pela Fifa. Dessa forma, algumas partidas ficam exclusivas da CazéTV, incluindo jogos de seleções tradicionais, com alternância de escolhas nas rodadas e prioridade entre as emissoras.

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Nesta rodada, a Globo começou escolhendo, e a partida entre Portugal e Croácia acabou ficando com a CazéTV de forma exclusiva. O jogo pode ser o fim da Copa do Mundo para a seleção do Cristiano Ronaldo ou para a de Luka Modrić. A emissora líder de audiência exibe na TV aberta a partida da Argentina contra Cabo Verde, nesta sexta-feira (3).

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