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Copa do Mundo: por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira (02)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 16:43
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo
Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

A partida entre Portugal e Croácia, válida pelo 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026, não será transmitida pela Globo nem pelo SBT. O duelo, marcado para esta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto (CAN), terá exibição exclusiva da CazéTV.

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    A ausência do confronto na programação da TV aberta tem gerado dúvidas entre os torcedores, principalmente por se tratar da seleção de Cristiano Ronaldo. O motivo está no modelo de distribuição dos direitos de transmissão do Mundial.

     ➡️Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    CazéTV adquiriu o pacote completo da competição e exibe os 104 jogos da Copa do Mundo de 2026. Já a Globo possui os direitos de 55 partidas, enquanto o SBT transmite 32 confrontos.

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    • Portugal enfrenta a Croácia nesta quinta-feira (02) pela segunda fase da Copa do Mundo
    Portugal enfrenta a Croácia nesta quinta (2) pela segunda fase da Copa (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

    A definição dos jogos até a segunda rodada da fase de grupos por cada emissora foi realizada meses antes do torneio, em um sistema de escolhas alternadas organizado pela Fifa. Dessa forma, algumas partidas ficam exclusivas da CazéTV, incluindo jogos de seleções tradicionais, com alternância de escolhas nas rodadas e prioridade entre as emissoras.

    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Nesta rodada, a Globo começou escolhendo, e a partida entre Portugal e Croácia acabou ficando com a CazéTV de forma exclusiva. O jogo pode ser o fim da Copa do Mundo para a seleção do Cristiano Ronaldo ou para a de Luka Modrić. A emissora líder de audiência exibe na TV aberta a partida da Argentina contra Cabo Verde, nesta sexta-feira (3).

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