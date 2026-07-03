Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde Duelo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

O clima entre Erling Haaland e Vinicius Jr. segue descontraído antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira, os dois craques interagiram nas redes sociais após a publicação de um meme que viralizou entre os torcedores.

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A montagem faz referência a uma cena clássica do filme As Branquelas, embalada pela música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. No vídeo, o rosto de Vini Jr. aparece no lugar do personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland surge representado como Tiffany Wilson, personagem de Marlon Wayans.

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O atacante norueguês entrou na brincadeira, marcou Vinicius Jr. na publicação e comentou: "Precisamos recriar isso", acompanhado de risadas. O brasileiro respondeu ao comentário com uma gargalhada.

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Os memes envolvendo Vini Jr. e Haaland começaram a aparecer após a definição do duelo entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no domingo, às 17h, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Apesar do clima leve fora de campo, o confronto vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem vencer segue vivo na busca pelo título; quem perder se despede do Mundial.

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Noruega vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT

Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo

O Brasil já conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e garantiu vaga na próxima fase.

O confronto entre Brasil e Noruega será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final da competição.

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