logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Haaland comenta meme antes de Brasil x Noruega; Vini Jr responde

Duelo vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 08:10
Favorite o Lance! no Google
Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega
Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega (Foto: Reprodução)

O clima entre Erling Haaland e Vinicius Jr. segue descontraído antes do confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na noite desta quinta-feira, os dois craques interagiram nas redes sociais após a publicação de um meme que viralizou entre os torcedores.

continua após a publicidade
  • Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: ‘De cortar o coração’

    Fora de Campo
    Há 8 horas
  • Modric gesticula em seu último jogo de Copa do Mundo na derrota da Croácia para Portugal

    Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: ‘Claramente’

    Fora de Campo
    Há 9 horas
  • Jogadores de portugal comemoram classificação diante da Croácia na Copa do Mundo

    Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x Croácia

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas

    • A montagem faz referência a uma cena clássica do filme As Branquelas, embalada pela música "A Thousand Miles", de Vanessa Carlton. No vídeo, o rosto de Vini Jr. aparece no lugar do personagem vivido por Terry Crews, enquanto Haaland surge representado como Tiffany Wilson, personagem de Marlon Wayans.

    ➡️Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'

    O atacante norueguês entrou na brincadeira, marcou Vinicius Jr. na publicação e comentou: "Precisamos recriar isso", acompanhado de risadas. O brasileiro respondeu ao comentário com uma gargalhada.

    continua após a publicidade

    Os memes envolvendo Vini Jr. e Haaland começaram a aparecer após a definição do duelo entre Brasil e Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida será disputada no domingo, às 17h, no horário de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

  • Egito e Austrália (Reprodução instagram seleções)

    Egito e Austrália buscam resultado histórico em Copas: veja curiosidades

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (3)?

    Fora de Campo
    Há 8 horas
  • Cristiano Ronaldo cobrando pênalti

    Tironi no Lance!: mais duas seleções 'entraram' na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 horas

    • Apesar do clima leve fora de campo, o confronto vale vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Quem vencer segue vivo na busca pelo título; quem perder se despede do Mundial.

    continua após a publicidade
    Noruega pode enfrentar o Brasil na Copa do Mundo
    Noruega vai enfrentar o Brasil na Copa do Mundo (Photo by Lise Åserud / NTB / AFP) / Norway OUT

    Brasil x Noruega: data e horário do jogo das oitavas da Copa do Mundo

    Brasil já conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Após vencer o Japão por 2 a 1, de virada, nos 16 avos de final, a equipe comandada por Carlo Ancelotti enfrentará a Noruega, que derrotou a Costa do Marfim por 2 a 1 nesta terça-feira (30) e garantiu vaga na próxima fase.

    O confronto entre Brasil e Noruega será disputado neste domingo, 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Quem vencer avança às quartas de final da competição.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos do Mundial 2026! Clique e saiba mais! 
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

    Fora de Campo

    PC Oliveira analisa polêmicas que classificaram Portugal contra a Croácia

    Há 1 hora
    Felipe Melo é sincero sobre a disputa em carreira de Lionel Messi e Lamine Yamal.

    Fora de Campo

    Felipe Melo é sincero sobre Yamal e Messi: 'Duvido'

    Há 2 horas
    CazéTV foi alvo de investigação do Ministério Público (Foto: Rpeorudção)

    Fora de Campo

    Portugal x Croácia na CazéTV é a segunda live mais assistida da história

    Há 2 horas
    Everaldo Marques é o principal narrador da Globo na Copa (Foto: Reprodução/Instagram)

    Copa do Mundo 2026

    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (3)?

    Há 2 horas
    Suíça x Argélia pela Copa do Mundo, em Vancouver

    Copa do Mundo 2026

    Suíça x Argélia tem lance inacreditável: 'Gol mais perdido da Copa'; veja vídeo

    Há 2 horas
    Modric anda em Portugal x Croácia na Copa do Mundo

    Fora de Campo

    Cena de Modric em Portugal x Croácia repercute: 'De cortar o coração'

    Há 8 horas
    Mais LANCE!
    Gonçalo Ramos marcou gol da vitória de Portugal sobre a Croácia na Copa do Mundo

    Declaração de Gonçalo Ramos após Portugal x Croácia pega mal: 'Egocêntrico'

    Jogadores de portugal comemoram classificação diante da Croácia na Copa do Mundo

    Gol legal? Especialista bate martelo em polêmica de Portugal x Croácia

    Modric gesticula em seu último jogo de Copa do Mundo na derrota da Croácia para Portugal

    Gol anulado da Croácia contra Portugal chama atenção: 'Claramente'

    Cristiano Ronaldo lamenta lance em Portugal x Croácia

    Reação de Cristiano Ronaldo com substituição viraliza: 'Pode não'

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026

    Pênalti em Portugal x Croácia divide opiniões: 'O primeiro'

    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Croácia

    Cristiano Ronaldo marca em Portugal x Croácia e torcedores reagem: 'Penaldo'

    De joelhos, Cristiano Ronaldo lamenta lance durante Portugal x Croácia

    Portugal x Croácia vira assunto nas redes por motivo inesperado: 'Medíocre'

    Justin Bieber durante apresentação no draft da NHL.

    Justin Bieber vai cantar na final da Copa do Mundo? Entenda

    Evento é uma fan fest, organizada pelo próprio clube, que acontece no gramado do Estádio de Laranjeiras (Foto: Marina Garcia / Fluminense FC)

    Flu Fest 2026: Fluminense divulga atrações e shows

    Cristiano Ronaldo em chegada para partida entre Portugal x Croácia

    Irmã de Cristiano Ronaldo faz revelação sobre futuro do atacante: 'Aproveitem'

    Balogun, atleta dos EUA, foi expulso aos 64 minutos de jogo

    Imprensa esportiva dos EUA critica arbitragem de Raphael Claus: 'Horrível'

    Técnico da Argentina, Lionel Scaloni durante jogo contra a Jordânia, pela Copa do Mundo

    Fala de Scaloni, da Argentina sobre o Brasil na Copa viraliza: 'Óbvio'