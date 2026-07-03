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Mahrez anuncia aposentadoria da seleção da Argélia após eliminação na Copa do Mundo

Ídolo argelino encerra trajetória pela seleção aos 35 anos após derrota para a Suíça

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 08:20
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Riyad Mahrez (nº 7), da Argélia, aplaude a torcida após a derrota por 2 a 0 na partida da segunda fase da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre Suíça e Argélia. (Foto: Emilee Chinn / AFP)
Riyad Mahrez após a derrota por 2 a 0 na partida da segunda fase da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre Suíça e Argélia. (Foto: Emilee Chinn / AFP)

A última quinta-feira contou com mais uma despedida de um veterano da Copa do Mundo. Com a eliminação da Argélia para a Suíça, o atacante Riyad Mahrez, de 35 anos, anunciou que vai se aposentar da seleção argelina logo depois da partida.

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    — O objetivo era progredir, e penso que era um jogo que estava ao nosso alcance. Sofremos dois gols em erros e, a este nível, paga-se caro por isso. É a minha última aparição, mesmo com a seleção nacional. Foi o meu último jogo.

    Riyad Mahrez (nº 7), da Argélia, aplaude a torcida após a derrota por 2 a 0 na partida da segunda fase da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Suíça e Argélia.
    Riyad Mahrez aplaude torcida em sua despedida da Copa do Mundo (Foto: Emilee Chinn / AFP)

    Mahrez, com 40 gols em 120 jogos, se despede como segundo jogador com mais jogos pela Argélia, ficando atrás somente de Aissa Mandi, com 123 jogos, e também como o segundo maior artilheiro da seleção, tendo Islam Slimani, com 49 tentos, à sua frente.

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    Com passagens marcantes pelo futebol inglês, Riyad Mahrez construiu uma carreira de destaque na Europa. Se tornou ídolo do Leicester após o histórico título da Premier League e, posteriormente, conquistou diversos troféus com o Manchester City.

    Pela seleção argelina, participou da Copa do Mundo de 2014 e foi o principal líder da campanha que terminou com o título da Copa Africana de Nações, em 2019. Atualmente, aos 35 anos, defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita, e fez sua melhor campanha individual em uma Copa do Mundo nesta edição, com dois gols e uma assistência.

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