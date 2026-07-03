Espanha x Portugal: o grande jogo da Copa reúne séculos de rivalidade e vale vaga Duelo vai definir quem avança às quartas de final do Mundial

Carregando conteúdo exclusivo...

Espanha e Portugal voltam a se encontrar na próxima segunda-feira, em Dallas, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, carregando uma rivalidade construída muito antes de a bola existir como elo entre os dois países. O clássico ibérico reúne duas seleções candidatas ao título, coloca frente a frente um dos maiores jogadores da história e o principal talento da nova geração europeia e reacende uma disputa que atravessa política, cultura, fronteiras e futebol. O maior jogo das oitavas pode definir o caminho até a final.

continua após a publicidade

🧮 Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa 2026

A Espanha segue invicta e apresenta um modelo coletivo sólido, sustentado por uma circulação intensa de bola e por um elenco jovem que parece confortável em assumir protagonismo. Portugal, por sua vez, avançou apoiado na experiência de Cristiano Ronaldo e na profundidade do elenco, características que mantêm os portugueses entre os candidatos a uma campanha longa.

Rivalidade que começou antes do futebol

Muito antes de se enfrentarem nos gramados, Portugal e Espanha já disputavam influência política, econômica e territorial. Durante a Era das Grandes Navegações, as duas coroas competiam pelo controle das rotas marítimas, das riquezas ultramarinas e da expansão cristã. A assinatura do Tratado de Tordesilhas, em 1494, dividiu oficialmente as terras descobertas e por descobrir fora da Europa, estabelecendo uma linha imaginária que destinava os territórios a leste para Portugal e os localizados a oeste para a Espanha.

continua após a publicidade

Oyarzabal comemora o gol marcado pela Espanha sobre a Áustria na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Etienne Laurent / AFP)

A disputa permaneceu viva ao longo dos séculos. A União Ibérica, iniciada em 1580 após a crise sucessória portuguesa, colocou os dois reinos sob o mesmo monarca durante seis décadas, período que aprofundou diferenças políticas e econômicas. A restauração da independência portuguesa, em 1640, consolidou uma relação marcada por aproximações inevitáveis e uma permanente competição entre os vizinhos da Península Ibérica. O futebol apenas herdou uma rivalidade que já fazia parte da identidade dos dois países.

Cristiano Ronaldo contra Lamine Yamal

O confronto oferece um encontro simbólico entre duas gerações. Cristiano Ronaldo disputa provavelmente sua última Copa do Mundo aos 41 anos, carregando uma trajetória que transformou seu nome em referência do futebol mundial. Depois de marcar seu primeiro gol em fases eliminatórias do torneio, chega ao mata-mata cercado por expectativa e pela oportunidade de conduzir Portugal em mais uma campanha histórica.

continua após a publicidade

Do outro lado está Lamine Yamal, que sequer havia nascido quando Cristiano já conquistava espaço entre os melhores do planeta. Aos 18 anos, o atacante do Barcelona representa a renovação espanhola e chega embalado por uma Copa de enorme impacto. Contra a Áustria, tornou-se o jogador mais jovem da história do Mundial a registrar pelo menos dez dribles certos e catorze toques dentro da área adversária em uma mesma partida, indicadores que traduzem o quanto participa da construção ofensiva da equipe mesmo quando não marca gols.

Yamal na partida entre Espanha e Áustria na Copa (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

Espanha controla os jogos; Portugal aposta na eficiência

Os números da Copa ajudam a explicar por que muitos enxergam a Espanha como uma das seleções mais completas do torneio. Em quatro partidas, a equipe de Luis de la Fuente soma média de 708 passes por jogo, dos quais 650 chegam ao destino, números que refletem um domínio territorial constante. A seleção espanhola também lidera em volume ofensivo, com 19,5 finalizações por partida, 12 delas dentro da área, além de impressionantes 263 tentativas de romper linhas defensivas por jogo, indicador que revela uma equipe capaz de acelerar o ritmo mesmo mantendo longos períodos de posse de bola.

Essa superioridade na circulação da bola aparece também na construção das jogadas. A Espanha já trocou 2.833 passes na competição, completou 2.601 deles e realizou 108 cruzamentos, mantendo média de dois gols por partida. A produção ofensiva não depende exclusivamente de um jogador. O ataque se movimenta constantemente, com trocas de posição entre os homens da frente, participação intensa dos laterais e liberdade para que atletas como Lamine Yamal, Nico Williams e Mikel Oyarzabal ocupem diferentes espaços durante a mesma posse.

Portugal apresenta números menos exuberantes, embora também mantenha um padrão ofensivo consistente. A equipe comandada por Roberto Martínez distribuiu 2.487 passes, com média de 622 por jogo, completando cerca de 569 por partida. Produziu os mesmos oito gols da Espanha, porém chegou a eles com um volume ofensivo menor, registrando 52 finalizações, média de 13 por confronto. O dado evidencia uma seleção mais objetiva, que busca acelerar os ataques e aproveitar melhor os espaços concedidos pelos adversários.

Ataque poderoso, defesa vulnerável: como a Noruega chega para enfrentar o Brasil

A diferença entre os estilos aparece ainda nas tentativas de romper linhas. Enquanto a Espanha registra média de 263 ações desse tipo por partida, Portugal chega a 187. A equipe portuguesa também finaliza menos dentro da área, oito vezes por jogo, e recorre com maior frequência às conclusões de média distância, comportamento que acompanha o perfil técnico de jogadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Vitinha.

Defesa sustenta a Espanha

A campanha espanhola não impressiona apenas pela qualidade ofensiva. O sistema defensivo atravessa um momento igualmente sólido. A equipe tornou-se a primeira seleção europeia desde a Suíça, em 2006, a completar os quatro primeiros jogos de uma Copa do Mundo sem sofrer gols.

Essa consistência é resultado de um modelo coletivo bastante consolidado. A pressão logo após a perda da posse impede que os adversários consigam construir ataques longos, enquanto a linha defensiva atua de forma compacta, reduzindo os espaços entre os setores. O desempenho amplia uma sequência expressiva sob o comando de Luis de la Fuente, que permanece invicto em grandes torneios internacionais, acumulando dez vitórias e um empate entre Eurocopa e Copa do Mundo.

A atuação diante da Áustria reforçou essa impressão. A vitória por 3 a 0 foi construída com naturalidade, sem momentos prolongados de sofrimento defensivo. Mikel Oyarzabal marcou duas vezes, Pedro Porro completou o placar e a Espanha voltou a mostrar uma equipe madura, confortável para controlar o jogo desde os minutos iniciais.

Cristiano é a principal arma de Portugal

Se a Espanha impressiona pela força do coletivo, Portugal ainda encontra em Cristiano Ronaldo seu maior diferencial competitivo. O atacante voltou a marcar na fase eliminatória da Copa do Mundo justamente na vitória que garantiu a classificação para enfrentar os espanhóis, encerrando uma cobrança que o acompanhava desde as últimas edições do torneio.

A influência do camisa 7, porém, vai muito além do gol. Sua presença modifica o comportamento das defesas adversárias, cria espaços para jogadores que chegam de trás e mantém Portugal competitivo mesmo em partidas nas quais a equipe produz menos oportunidades. A

O desafio português será encontrar espaços diante da defesa mais consistente da competição. A seleção espanhola concede poucas transições, protege bem a entrada da área e raramente perde o controle emocional das partidas, fatores que obrigam Cristiano e companhia a aproveitar praticamente cada oportunidade criada.

Cristiano Ronaldo comemora o gol que marcou de pênalti em Portugal x Croácia (Foto: Cole Burston/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Histórico favorece a Espanha

O primeiro encontro entre as seleções aconteceu em 1921. Desde então, espanhóis e portugueses mediram forças 41 vezes. A vantagem pertence à Espanha, que soma 17 vitórias, enquanto Portugal venceu apenas seis partidas. Outros 18 confrontos terminaram empatados, números que mostram o domínio histórico espanhol, embora a diferença tenha diminuído nos últimos anos.

O equilíbrio recente é evidente. Quatro dos últimos cinco confrontos terminaram empatados no tempo regulamentar. O mais recente deles ocorreu na decisão da Liga das Nações de 2025. Depois do empate por 2 a 2, Portugal conquistou o título nas cobranças de pênaltis. A sequência reforça que, embora o retrospecto geral permaneça favorável à Espanha, o cenário atual é bem diferente daquele construído ao longo do século passado.

O terceiro Derby Ibérico em Copas do Mundo

Esta será apenas a terceira vez que Portugal e Espanha se enfrentam em uma Copa do Mundo, e os dois capítulos anteriores ajudaram a construir a importância do confronto.

Em 2010, na África do Sul, a Espanha venceu por 1 a 0 nas oitavas de final graças ao gol de David Villa. A classificação abriu caminho para a campanha que terminaria com o primeiro título mundial espanhol. Oito anos depois, na Rússia, as seleções protagonizaram um dos jogos mais memoráveis daquela edição ao empatarem por 3 a 3. Cristiano Ronaldo marcou os três gols portugueses, enquanto Diego Costa balançou as redes duas vezes e Nacho completou o placar espanhol em uma partida lembrada pela intensidade e pela qualidade técnica.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Em Dallas, todos esses elementos estarão presentes ao mesmo tempo. Haverá o peso de séculos de rivalidade entre os dois países, o reencontro de seleções que protagonizaram alguns dos confrontos mais marcantes da história recente das Copas e um duelo simbólico entre Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal, representantes de gerações separadas por quase vinte anos. Poucos jogos conseguem reunir tanta história antes mesmo de a bola começar a rolar.